Разработаны российские стандарты для «умных домов»

Недавно завершилась разработка стандартов, рег­ла­мен­ти­рую­щих циф­ро­виза­цию жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства и внед­ре­ние циф­ро­вых тех­но­логий в мно­гок­вар­тир­ных до­мах (МКД). Над стандартами работали крупные технологические компании совместно с независимыми экспертами и государственными органами: «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, застройщики «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс», Ujin, Varton, «Лаборатория Касперского» и др. (все входят в АНО «Умный МКД»), Минцифры, Минстрой и Минпромторг. Этот документ может стать отправной точкой для единых требований к безопасности умных домов, а также повлиять на производителей и потребителей при выборе таких решений.

Новые стандарты позволят закладывать все необходимые коммуникации для умного дома на этапе строительства объектов и удешевить его дальнейшую цифровизацию. Ожидается, что к 2030 году потенциально объём данного рынка может вырасти до 202 млрд рублей.

Стандарты предлагают меры, направленные на защиту конфиденциальных данных, которые хранят и передают устройства «умного дома». Основное внимание уделено защите от несанкционированного доступа, устойчивости к вредоносному программному обеспечению и минимизации возможных уязвимостей. В частности, предлагается ряд обязательных требований, таких как двухфакторная аутентификация, регулярное обновление прошивок и обязательное шифрование данных.

Разработчики стандартов отмечают, что в условиях растущего рынка «умных» устройств обеспечение безопасности становится приоритетом. Эксперты, участвовавшие в создании стандарта, подчеркивают, что использование стандартов позволит минимизировать риски, связанные с кибератаками и утечкой данных, а также повысит доверие потребителей к таким технологиям.

Многие ГОСТы в России являются переложением международных стандартов ISO Международной организации по стандартизации (со штаб-квартирой в Женеве), но в случае с проектами девяти новых ГОСТов по умному МКД это не так. Генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин отметил, что:

«Данные документы разработаны с нуля участниками АНО. Хотя на уровне ISO при участии ТК 194 поднимались вопросы референтной архитектуры, но, к сожалению — в отличие от референтной архитектуры IoT, — не были доведены до конца. Есть некоторые стандарты в отношении автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ или BMS), положения которых учитывались разработчиками, но не являлись определяющими».

Участвовавшие в разработке документа компании и организации выражают надежду, что стандарты станут важной частью нормативной базы, регулирующей сферу «умных» домов и других подключаемых устройств. Новые стандарты открыты для добровольного использования, однако разработчики полагают, что их внедрение станет обязательным на законодательном уровне в ближайшие годы. Представители отрасли отмечают, что это может способствовать ускорению внедрения современных технологий безопасности и развитию доверия к «умным» устройствам среди пользователей.

В состав новой серии из девяти стандартов по умному МКД входят следующие проекты нормативно-технических документов (по данным Comnews):

«Системы киберфизические. Умный дом. Базовый набор устройств и оборудования умного дома»

«Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Общие положения»

«Системы киберфизические. Умный дом. Реле различного типа монтажа»

«Системы киберфизические. Умный дом. Требования к системам управления освещением»

«Системы киберфизические. Умный дом. Методика оценки и критерии»

«Системы киберфизические. Умный дом. Общие технические требования к АСУЗ»

«Системы киберфизические. Умный дом. Стадии создания АСУЗ»

«Системы киберфизические. Умный дом. Многоабонентский домофон»

«Системы киберфизические. Умный дом. Архитектура».

Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт.