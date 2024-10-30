Разработаны российские стандарты для «умных домов»

Недавно завершилась разработка стандартов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирных домах (МКД). Над стандартами работали крупные технологические компании совместно с независимыми экспертами и государственными органами: «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, застройщики «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс», Ujin, Varton, «Лаборатория Касперского» и др. (все входят в АНО «Умный МКД»), Минцифры, Минстрой и Минпромторг. Этот документ может стать отправной точкой для единых требований к безопасности умных домов, а также повлиять на производителей и потребителей при выборе таких решений.
Новые стандарты позволят закладывать все необходимые коммуникации для умного дома на этапе строительства объектов и удешевить его дальнейшую цифровизацию. Ожидается, что к 2030 году потенциально объём данного рынка может вырасти до 202 млрд рублей.
Стандарты предлагают меры, направленные на защиту конфиденциальных данных, которые хранят и передают устройства «умного дома». Основное внимание уделено защите от несанкционированного доступа, устойчивости к вредоносному программному обеспечению и минимизации возможных уязвимостей. В частности, предлагается ряд обязательных требований, таких как двухфакторная аутентификация, регулярное обновление прошивок и обязательное шифрование данных.
Разработчики стандартов отмечают, что в условиях растущего рынка «умных» устройств обеспечение безопасности становится приоритетом. Эксперты, участвовавшие в создании стандарта, подчеркивают, что использование стандартов позволит минимизировать риски, связанные с кибератаками и утечкой данных, а также повысит доверие потребителей к таким технологиям.
Многие ГОСТы в России являются переложением международных стандартов ISO Международной организации по стандартизации (со штаб-квартирой в Женеве), но в случае с проектами девяти новых ГОСТов по умному МКД это не так. Генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин отметил, что:
«Данные документы разработаны с нуля участниками АНО. Хотя на уровне ISO при участии ТК 194 поднимались вопросы референтной архитектуры, но, к сожалению — в отличие от референтной архитектуры IoT, — не были доведены до конца. Есть некоторые стандарты в отношении автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ или BMS), положения которых учитывались разработчиками, но не являлись определяющими».
Участвовавшие в разработке документа компании и организации выражают надежду, что стандарты станут важной частью нормативной базы, регулирующей сферу «умных» домов и других подключаемых устройств. Новые стандарты открыты для добровольного использования, однако разработчики полагают, что их внедрение станет обязательным на законодательном уровне в ближайшие годы. Представители отрасли отмечают, что это может способствовать ускорению внедрения современных технологий безопасности и развитию доверия к «умным» устройствам среди пользователей.
В состав новой серии из девяти стандартов по умному МКД входят следующие проекты нормативно-технических документов (по данным Comnews):
Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.