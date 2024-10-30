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30 October 2024

Разработаны российские стандарты для «умных домов»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Направлены они прежде всего на обеспечение безопасности таких систем. В разработке участвовали представители отрасли, эксперты по кибербезопасности и госорганы.
Фото: Canva

Недавно завершилась разработка стандартов, рег­ла­мен­ти­рую­щих циф­ро­виза­цию жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства и внед­ре­ние циф­ро­вых тех­но­логий в мно­гок­вар­тир­ных до­мах (МКД). Над стандартами работали крупные технологические компании совместно с независимыми экспертами и государственными органами: «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, застройщики «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс», Ujin, Varton, «Лаборатория Касперского» и др. (все входят в АНО «Умный МКД»), Минцифры, Минстрой и Минпромторг. Этот документ может стать отправной точкой для единых требований к безопасности умных домов, а также повлиять на производителей и потребителей при выборе таких решений.

Новые стандарты позволят закладывать все необходимые коммуникации для умного дома на этапе строительства объектов и удешевить его дальнейшую цифровизацию. Ожидается, что к 2030 году потенциально объём данного рынка может вырасти до 202 млрд рублей.

Стандарты предлагают меры, направленные на защиту конфиденциальных данных, которые хранят и передают устройства «умного дома». Основное внимание уделено защите от несанкционированного доступа, устойчивости к вредоносному программному обеспечению и минимизации возможных уязвимостей. В частности, предлагается ряд обязательных требований, таких как двухфакторная аутентификация, регулярное обновление прошивок и обязательное шифрование данных.

Разработчики стандартов отмечают, что в условиях растущего рынка «умных» устройств обеспечение безопасности становится приоритетом. Эксперты, участвовавшие в создании стандарта, подчеркивают, что использование стандартов позволит минимизировать риски, связанные с кибератаками и утечкой данных, а также повысит доверие потребителей к таким технологиям.

Многие ГОСТы в России являются переложением международных стандартов ISO Международной организации по стандартизации (со штаб-квартирой в Женеве), но в случае с проектами девяти новых ГОСТов по умному МКД это не так. Генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин отметил, что:

«Данные документы разработаны с нуля участниками АНО. Хотя на уровне ISO при участии ТК 194 поднимались вопросы референтной архитектуры, но, к сожалению — в отличие от референтной архитектуры IoT, — не были доведены до конца. Есть некоторые стандарты в отношении автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ или BMS), положения которых учитывались разработчиками, но не являлись определяющими».

Участвовавшие в разработке документа компании и организации выражают надежду, что стандарты станут важной частью нормативной базы, регулирующей сферу «умных» домов и других подключаемых устройств. Новые стандарты открыты для добровольного использования, однако разработчики полагают, что их внедрение станет обязательным на законодательном уровне в ближайшие годы. Представители отрасли отмечают, что это может способствовать ускорению внедрения современных технологий безопасности и развитию доверия к «умным» устройствам среди пользователей.

В состав новой серии из девяти стандартов по умному МКД входят следующие проекты нормативно-технических документов (по данным Comnews):

  • «Системы киберфизические. Умный дом. Базовый набор устройств и оборудования умного дома»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Общие положения»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Реле различного типа монтажа»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к системам управления освещением»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Методика оценки и критерии»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Общие технические требования к АСУЗ»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Стадии создания АСУЗ»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Многоабонентский домофон»
  • «Системы киберфизические. Умный дом. Архитектура».

Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт.

Минцифры стандартизация умный дом умные дома ISO

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