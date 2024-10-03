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3 October 2024

По кибербезопасности, ИИ и интернету вещей принято более 400 ГОСТов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Эти стандарты разрабатываются российскими экспертами и охватывают такие ключевые области, как киберфизические системы, биометрия, системная и программная инженерия, а также функциональная безопасность и математическое моделирование.

С 2020 года Росстандарт принял более 400 новых ГОСТов в сфере информационных технологий, направленных на развитие кибербезопасности, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на форуме по цифровизации ОПК в Архангельске.

Эти стандарты разрабатываются российскими экспертами и охватывают такие ключевые области, как киберфизические системы, биометрия, системная и программная инженерия, а также функциональная безопасность и математическое моделирование. В 2023-2024 годах было создано более 150 новых ГОСТов для соответствия современным требованиям технологического развития, что, по словам Шалаева, «особенно важно для оборонно-промышленного комплекса» (ОПК).

Руководитель Росстандарта подчеркнул значимость быстрого обновления стандартов для поддержки новых технологий и разработок. Он указал, что за последние годы количество военных стандартов в РФ увеличилось в 2,5 раза. Это способствует оперативному внедрению перспективных изделий и повышению технологической независимости страны, заявил он.

искусственный интеллект кибербезопасность интернет вещей Росстандарт ГОСТ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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