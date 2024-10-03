По кибербезопасности, ИИ и интернету вещей принято более 400 ГОСТов

С 2020 года Росстандарт принял более 400 новых ГОСТов в сфере информационных технологий, направленных на развитие кибербезопасности, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на форуме по цифровизации ОПК в Архангельске.
Эти стандарты разрабатываются российскими экспертами и охватывают такие ключевые области, как киберфизические системы, биометрия, системная и программная инженерия, а также функциональная безопасность и математическое моделирование. В 2023-2024 годах было создано более 150 новых ГОСТов для соответствия современным требованиям технологического развития, что, по словам Шалаева, «особенно важно для оборонно-промышленного комплекса» (ОПК).
Руководитель Росстандарта подчеркнул значимость быстрого обновления стандартов для поддержки новых технологий и разработок. Он указал, что за последние годы количество военных стандартов в РФ увеличилось в 2,5 раза. Это способствует оперативному внедрению перспективных изделий и повышению технологической независимости страны, заявил он.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.