По кибербезопасности, ИИ и интернету вещей принято более 400 ГОСТов

С 2020 года Росстандарт принял более 400 новых ГОСТов в сфере информационных технологий, направленных на развитие кибербезопасности, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на форуме по цифровизации ОПК в Архангельске.

Эти стандарты разрабатываются российскими экспертами и охватывают такие ключевые области, как киберфизические системы, биометрия, системная и программная инженерия, а также функциональная безопасность и математическое моделирование. В 2023-2024 годах было создано более 150 новых ГОСТов для соответствия современным требованиям технологического развития, что, по словам Шалаева, «особенно важно для оборонно-промышленного комплекса» (ОПК).



Руководитель Росстандарта подчеркнул значимость быстрого обновления стандартов для поддержки новых технологий и разработок. Он указал, что за последние годы количество военных стандартов в РФ увеличилось в 2,5 раза. Это способствует оперативному внедрению перспективных изделий и повышению технологической независимости страны, заявил он.