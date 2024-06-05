Больше половины жителей крупных городов РФ пользуются устройствами умного дома

Согласно данным исследования GfK о знании систем умного дома и их использовании в России, с которым ознакомился Forbes, 52% россиян, проживающих в крупных городах, уже активно используют устройства умного дома. Намерены начать пользоваться умным домом в ближайшее время еще 23% респондентов.

Исследователи опросили онлайн в марте 2024 года 3000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных городах (с населением от 700 000 жителей). В разных возрастных категориях количество людей, применяющих устройства умного дома, отличается. Самые активные пользователи умных технологий — люди в возрасте от 18 до 45 лет, особенно — семьи с детьми. Но и в более старших возрастных группах количество пользователей или планирующих начать пользоваться умным домом превышает 50%.

Наиболее высокий уровень проникновения в повседневную жизнь жителей крупных городов имеют умные бытовые приборы (роботы-пылесосы, чайники и т.п.) и умные колонки, констатируют аналитики. Кроме того, люди интересуются устройствами, которые позволяют сделать умными обычные бытовые приборы (розетки, выключатели или реле).

Уровень пользования технологиями и устройствами умного дома в Москве несколько выше, чем в других крупных городах, причем самый низкий уровень проникновения умного дома отмечен в крупных городах Урала.

По уровню спонтанного знания экосистема «Яндекса» с «Алисой» в три раза превосходит ближайшего производителя умных девайсов — Xiaomi Mi Home. Также в топе узнаваемости находятся «Умный дом» VK, «Умный дом» «Сбера» и Google Home. «Более половины (56%) всех пользователей умного дома в российских городах отдают предпочтение «Умному дому» с Алисой. Экосистема Xiaomi встречается в три раза реже: ее устройства есть у 19% респондентов, а девайсы «Умного дома» VK — у 10%. Системы от «Яндекса» и VK чаще всего ассоциируются с голосовыми помощниками, тогда как Xiaomi Mi Home чаще воспринимается «как экосистема с широкими возможностями подключения разных умных устройств и управления ими», указывают в GfK.



«Яндекс» и Xiaomi — два самых известных бренда производителей умных устройств на российском рынке. В топ-лист самых известных вендоров умных устройств также входят «Сбер», Samsung, «Ростелеком», VK и LG.