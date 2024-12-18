ИИ превращает мошенничество с личными данными в настоящую индустрию

Эксперты бьют тревогу: искусственный интеллект превратил мошенничество с личными данными в настоящую индустрию. Согласно последнему отчету компании AU10TIX за третий квартал 2024 года, цифровые платформы в последнее время сталкиваются с беспрецедентным ростом изощренных атак, особенно в сфере социальных сетей, платежных систем и криптовалют. По оценкам аналитиков, ежемесячный ущерб от таких инцидентов достигает 2,8 миллиарда долларов, что на 340% больше показателей прошлого года.



Наибольшее количество атак пришлось на социальные сети, особенно в период подготовки к президентским выборам в США. Число бот-атак выросло до 28% всех мошеннических операций за квартал, что в девять раз больше по сравнению с началом года. ИИ-модели, создающие дезинформацию, стали основой манипуляций общественным мнением, распространяя ложные нарративы и провокационный контент.



AU10TIX выделяет новую проблему — появление 100% синтетических дипфейк-селфи, которые успешно обходят традиционные системы биометрической аутентификации. Мошенники используют сложные шаблоны для создания множества фальшивых аккаунтов, изменяя фотографии и персональные данные, что угрожает процедурам KYC и вызывает необходимость пересмотра методов идентификации.



В секторе платежей наблюдается снижение уровня мошенничества с 52% во втором квартале до 39% в третьем благодаря усилению контроля. Однако злоумышленники переключились на криптовалютные платформы, которые составили 31% всех атак за отчетный период. Причем действуют они всё быстрее: теперь от создания поддельной личности до первой попытки обмана проходит всего 6 часов.



AU10TIX призывает компании отказаться от традиционных методов проверки и внедрять поведенческие системы анализа, которые выявляют аномалии в действиях пользователей. Это включает анализ шаблонов входа, источников трафика и других данных.

«Мошенники стремительно адаптируются, используя ИИ для масштабирования атак. Компании должны идти в ногу с этим вызовом, укрепляя свои системы защиты», — подчеркнул генеральный директор AU10TIX Дэн Йерушалми.

Основные меры безопасности должны вступить в действие в ближайшее время, чтобы эффективно противостоять этой новой волне мошенничества, считают в компании.