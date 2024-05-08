Федеральная сеть интернета вещей на LTE-450 появится в 2026 году

Запуск сети LTE для интернета вещей (internet of things, IoT) для передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 году, сообщают «Ведомости».



Специально для этих нужд Минцифры планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц.



Ранее в этом диапазоне планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков. Сеть LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 году, но проект так и не был реализован.



В готовящемся нацпроекте «Экономика данных», который должен прийти на смену «Цифровой экономике», сеть LTE-450 будет использоваться уже для работы умных счетчиков и датчиков на базе «Ростелекома». Это следовало из презентации нацпроекта, с которой Шадаев выступал на стратсессии в правительстве 21 ноября 2023 г.



Запуск единой сети для спецпользователей на частотах 450 МГц мог не состояться, потому что не были решены вопросы с финансированием проекта, предполагает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.



Коммерческий потенциал сети LTE-450 в контексте IoT минимален, считают эксперты. Сеть нужна «Ростелекому» для того, чтобы получить государственные деньги, а пользоваться ею вряд ли кто-то будет, полагает собеседник, близкий к одному из операторов.

«Все попытки построить отдельно стоящие сети IoT (прежде всего стандартов LoRaWAN и SigFox) с национальным покрытием потерпели крах. Будущее есть либо у сотовых операторов, предлагающих услуги интернета вещей в стандарте NB-IoT, встроенного в LTE и 5G, либо у крупных корпораций, которые разворачивают частные сети privateLTE (а в них опять-таки вшита технология NB-IoT)», — отметил гендиректор ГК ComNews Леонид Коник.