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29 January 2024

Пациенты психбольниц смогут пользоваться телефоном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Принимать решение о предоставлении такой возможности будет завотделением или главврач по рекомендации лечащего врача.

Минздрав подготовил постановление Правительства, утверждающее новые правила об ограничении прав пациентов психиатрических стационаров.

Согласно проекту, принять решение о временном запрете на переписку без цензуры, получение и отправление писем, посылок и денежных переводов, прием посетителей, приобретение предметов первой необходимости, пользование собственной одеждой, телефоном и иными средствами связи может только завотделением или главврач психоневрологического диспансера или интерната. При этом психиатрического диагноза и факта нахождения в лечебнице для этого недостаточно.

Решение об ограничении прав пациента должно содержать «конкретные обстоятельства, обусловленные психическим состоянием пациента, послужившие основанием для принятия такого решения», и быть зафиксированным в медкарте. В какой именно форме будут установлены ограничения, решает лечащий врач, но их продолжительность не должна превышать 15 дней, при этом не исключена возможность продления. Кроме того, врач должен известить пациента под роспись о таком решении либо уведомить его родственников по телефону, СМС, электронной почте или заказным письмом.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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