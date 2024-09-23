Telegram усилит меры безопасности и передаст данные нарушителей властям

Основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление, в котором сообщил о новых изменениях в работе платформы, направленных на борьбу с незаконным контентом. Одним из ключевых шагов стало обновление системы поиска в приложении. Ранее злоумышленники использовали поиск Telegram для распространения нелегальных товаров, что противоречит правилам платформы.



«В последние недели команда модераторов с помощью искусственного интеллекта, успешно заблокировала доступ к незаконному контенту», — Дуров заверил пользователей, что безопасность поиска теперь «находится на высоком уровне», а в случае обнаружения новых угроз пользователи могут сообщить о проблеме через специальный бот.



Telegram также обновил свои «Условия использования и Политику конфиденциальности», сделав их единообразными для всех регионов. Важным нововведением стало право компании раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей, если это потребуется по запросу правоохранительных органов. Дуров отметил, что такие меры направлены на предотвращение преступной деятельности на платформе и защиту интересов почти миллиарда пользователей Telegram:

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и получения новостей, а не для распространения нелегальных товаров. Мы не позволим преступникам подорвать доверие к нашей платформе».

Модерация контента останется одной из приоритетных задач компании, а обновления безопасности должны будут способствовать сокращению числа злоупотреблений, заявил Дуров.



Помимо обновлений в поисковой системе и политике конфиденциальности, стоит отметить, что Telegram начал более активно сотрудничать с властями Франции после задержания Павла Дурова в августе 2024 года, пишет Le Figaro. По информации издания, компания предоставляет информацию для расследования крупных уголовных дел. В частности, власти Франции потребовали от Telegram отключить функцию «Люди рядом», которой могли пользоваться преступники для поиска потенциальных жертв. Дуров выполнил это требование, указав, что функция пользовалась популярностью лишь у 0,1% пользователей и создавала проблемы с ботами и мошенниками.