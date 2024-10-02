Дуров: Telegram раскрывает IP-адреса и телефоны преступников с 2018 года

IT-предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале пояснения относительно изменения политики платформы, а также статистику обработанных юридических запросов из ряда стран на раскрытие пользовательских данных за 2024 год.
По словам Дурова, опубликованный им ранее пост об изменении политики «мог показаться объявлением о серьёзном изменении в работе Telegram», однако на самом деле мало что изменилось.
В соответствии с Политикой конфиденциальности в большинстве юрисдикций мессенджер может в ответ на легитимный запрос властей раскрывать IP-адреса и/или номера телефонов преступников. Подобная практика ведется с 2018 года и не является нововведением для Telegram:
«В Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале 2024 года, 63 — во втором и 65 — в третьем. В Индии, на нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 — во втором и 2380 — в третьем».
Он отметил рост числа действительных юридических запросов со стороны ЕС в третьем квартале 2024 года. Это произошло благодаря тому, что правоохранительные органы начали использовать «правильную линию связи». Ранее Дуров уже упоминал, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС и горячая линия для борьбы с угрозой терроризма во Франции.
Пользователи могут самостоятельно проверить количество обработанных обращений властей их страны через бот @transparency.
Дуров подчеркнул, что последние изменения в Политике конфиденциальности мессенджера были связаны с её оптимизацией и унификацией:
«Наши основные принципы не изменились. Telegram создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций, но мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или избегать правосудия».
В конце августа текущего года Павла Дурова задержали в Париже по уголовному делу об использовании мессенджера для распространения запрещенных веществ, осуществления мошенничества и других преступлениях. Власти Франции считают, что создатель площадки недостаточно сотрудничает с правоохранительными органами.
Дурова после допроса отпустили под залог в 5 млн евро, в ближайшее время ему запрещено покидать Францию.
Вскоре IT-бизнесмен выложил своём канале обращение, где пообещал усилить борьбу с незаконным контентом. В то же время, французские СМИ заявили о том, что Дуров уже давно сотрудничает с властями их страны, предоставляя данные для расследования наиболее громких уголовных дел.
Тем временем в работе мессенджера произошли изменения. К примеру, исчезла функция «Люди рядом», что Дуров позже объяснил её малой популярностью, но при этом использованием разного рода мошенниками. Вскоре бизнесмен сам объявил об удалении этой функции, а также рассказал о намерении Telegram усилить меры безопасности. В том же посте Дуров сказал, что IP-адреса и номера телефонов преступников мессенджер будет по запросу выдавать властям, и вот сейчас он пояснил, что такое сотрудничество происходит уже не один год.
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