От распознавания лица до сбора слюны: новая история слежки

Кафкианская история Владислава Мазура, которого несколько раз просили подписать одно и то же предостережение, забирали из дома с оружием и у которого снимали отпечатки ботинок и брали образец слюны:

«16 и 17 февраля я возлагал цветы у «Стены скорби» в Москве. Там были полицейские и «эшники» (сотрудники Центра «Э» — прим ред.) с камерами. 16-го числа всё было спокойно, а вот 17-го место «зачистили». Я долго не уходил, но в итоге пришлось, поскольку винтили всех подряд. Встал около автобусной остановки, но силовики подбежали и туда и попросили меня разблокировать телефон.

Два раза я называл неверный пароль, перед третьей попыткой, после которой произошла бы блокировка устройства, меня задержали. В автозак сопроводили, заломив мне руку и пригрозив, что, если я буду сопротивляться, они её сломают.

👉 Человек в форме просит предъявить телефон. Что делать?

В ОВД уже находились другие задержанные. От ОВД-Инфо нам передали еду и воду. Обстановка была корректной, полицейские даже не настаивали на дактилоскопии. Довольно быстро они выписали всем предостережения относительно участия в несогласованных акциях (мы даже не успели доесть передачку) и отпустили.

Однако спустя несколько дней ко мне домой постучались. Это оказался участковый с ещё одним предостережением на ту же дату (то есть я уже подписывал такое предостережение). Я подписал и его и ушёл по делам.

Ещё через несколько дней участковый пришёл ко мне снова, причём поздно вечером. В квартиру его впустила мама, я уже спал.

Это довольно необычное ощущение, когда открываешь дверь своей комнаты и видишь трёх сотрудников полиции, один из которых — с оружием наперевес.

Они показали снимки от эшников и, как я понял, с камеры на моём подъезде. Я разглядел своё лицо, его было хорошо видно. На изображении на заднем плане стояли машины, я был в шапке и очках. Похоже, что фотография была сделана при помощи специального софта. Меня попросили собраться и проехать в ОВД.

Я активист Либертарианской партии России, поэтому собщил о задержании однопартийцам, они быстро написали об этом заметку в наших каналах. Также я связался с ОВД-Инфо.

В ОВД у меня взяли отпечатки пальцев. Формально от этого можно было отказаться (и я отказывался), но на меня надавали. Я подумал, что мои отпечатки уже есть в базе с прошлых задержаний, и предполагал, что только ими всё и ограничится. Но нет, теперь требуется больше данных и у меня взяли ещё и отпечатки стопы. Вернее, не стопы, а подошвы обуви.

Полицейские намазали мои ботинки чем-то чёрным и отпечатали их на бумаге. Это было очень забавно. Ещё собрали ватной палочкой слюну из полости рта и положили образец в конверт.

👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?

Меня хотели оставить на ночь по ч.5. ст. 20.2. КоАП («нарушение установленного порядка проведения митинга»). По телефону сотрудники полиции советовались по поводу этого со старшими по званию. Ещё они поорали друг на друга из-за ошибок в протоколе. В документе было много опечаток, а также указание, что я якобы «находился в толпе граждан, скандирующих лозунги “позор” в связи со смертью поддержки Навального А.А.» — но этого не было.

Вскоре приехала адвокат от ОВД-Инфо, она очень сильно помогла, грамотно защищала меня. И в какой-то момент подошла главный специалист по административным правонарушениям и подтвердила, что статья не предполагает ареста. Меня отпустили, взяв обязательство явиться в суд.

Но дома я поспал немного — проснулся от очередного звонка в дверь. Это сотрудники полиции решили отвезти меня в суд с самого утра. Примерно в 7:30 мы были в дежурной части ОВД, где в ожидании я просидел часа два или три. Когда я спросил, почему так долго, у меня отобрали телефон, сказав, что дежурная часть — режимный объект. И ещё полчаса я сидел без связи.

👉 У меня изымают телефон. Как обезопасить свои данные?

Потом всё, наконец, пошло довольно быстро. Пришла прокурор с моими снимками и отпечатками в томе дела, и мы поехали в суд.

В суде тоже был адвокат от ОВД-Инфо (большое спасибо и ему за помощь). Несколько часов заседание откладывалось. В итоге нам вынесли бумажку, согласно которой дело вернули в ОВД, потому что на видеозаписи не было слышно, что я кричу лозунги, а возложение цветов само по себе не является формой политического мероприятия. Как такового суд и не было. Заседание перенесли, но в следующий раз я уже не пришёл. Мне снова звонили в дверь, и я просто не открыл.

Потом я узнал, что то заседание снова перенесли.В итоге суд состоялся 28 марта, меня признали виновным по ч.5. ст. 20.2. КоАП. Публикации на сайте районного суда ещё нет, даже интересно, в чём там отличие по протоколам.

На станциях метро меня не останавливали. Лицо я там никак не закрываю. Пока что жив :)».

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