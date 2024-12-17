Разработку глоссария о «традиционных ценностях» поручили консорциуму вузов

Министерство юстиции создало консорциум вузов, который разрабатывает глоссарий понятий, связанных с традиционными ценностями. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. В соответствии с определениями, данными в глоссарии, депутаты намерены разрабатывать законопроект о запрете деструктивной информации.

Как уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минюста, работа над глоссарием о традиционных ценностях ведется на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

О намерении властей закрепить понятие «деструктивный контент» в законодательстве стало известно в октябре текущего года. Целью инициативы является «ограждение детей от подобной информации», объясняла тогда Кузнецова. Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявляла, что в интернете можно найти «огромное количество деструктивной идеологии». Речь идёт о криминальных субкультурах, группах смерти, чайлдфри, вовлечении детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство, перечисляла депутат.

Законопроект, ограждающий граждан от деструктивного контента, разрабатывается в продолжение указа президента России №809 «Об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщила Кузнецова. Для его создания, по её словам, потребуется время, так как существующих формулировок недостаточно для определения деструктивного контента.

Вместе с тем Кузнецова обратила внимание на то, что научная база для этой работы создана в Московском государственном юридическом университете (МГЮА). После формулировки понятий университеты обсудят их с экспертным сообществом, добавила она.



По её словам, законодатели постоянно отслеживают появление новых видов деструктивной информации, которая, в частности, «призывает» детей к совершению преступлений против человека.



Кроме того, Кузнецова обратила внимание на необходимость впоследствии создать институт по изучению традиционных духовно-нравственных ценностей. По её словам, такое учреждение «помогало бы законодательству вырабатывать решения, проводило бы соответствующие исследования» для большего понимания основ госполитики.



Определение «традиционных ценностей» из президентского указа достаточно размыто и вызывает различные ассоциации в обществе, сказала «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Елена Ленгович. Из названия указа следует, что он регламентирует только основы, т. е. некие исходные положения, соглашается старший юрист Адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев.



Определение «деструктивной информации» и вовсе отсутствует, говорит Ленгович. Общий подход законодателя к оценке вредоносности информации обычно основан на том, что необходимо проводить экспертизу и объективно, с использованием исследовательской методологии, оценивать спорные сведения, чтобы делать выводы об их законности, поясняет Григорьев. Введение же каких-либо заранее предопределенных критериев вредоносности может негативно сказаться на будущей практике привлечения к ответственности и сделать такую практику необоснованно репрессивной, считает он.