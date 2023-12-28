Правительство поручило внедрить биометрию в вузах России

Российское Правительство поручило Минцифры, Минобрнауки и Центру биометрических технологий (ЦБТ) разработать дорожную карту внедрения сервиса для идентификации студентов вузов по биометрии, пишут «Ведомости» со ссылкой на поручение вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Подлинность документа изданию подтвердил представитель аппарата правительства.
Представители Минобрнауки, Минцифры и ЦБТ отметили, что уже «ведётся разработка дорожной карты по внедрению сервиса». Сервис будет полностью безопасным и облегчит студентам сдачу экзаменов, заверяет представитель Минцифры.
Верификация с помощью биометрии для дистанционного прохождения итоговой и промежуточной аттестации позволяет однозначно определить, кто находится перед компьютером, и исключает возможность фальсификации результатов, поясняет представитель ЦБТ. Он рассчитывает, что сервис будет полезен не только иногородним учащимся, но и студентам с ограниченными возможностями. При этом использование сервиса полностью добровольное, а студенты могут сами выбирать, в какой форме сдавать экзамен.
Эксперимент по дистанционной сдаче экзаменов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) проходил в 2021/22 учебном году в семи российских вузах. Для использования сервиса студентам нужно было самостоятельно зарегистрироваться в ЕБС.
При этом персональные данные учащихся не передавались в учебное заведение: процесс подтверждения личности проходил в периметре ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Непосредственно перед экзаменом студенты в системе прокторинга произносили перед камерой случайный набор числовой последовательности, их идентифицировали и передавали данные в вуз. После этого студенты допускались до экзамена.
По окончании эксперимента утвердили постановление Правительства, которое на законодательном уровне закрепляет возможность дальнейшего использования сервиса в высших учебных заведениях. Но «на текущий момент вузами не осуществляется мероприятий по развитию сервиса», пишет директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар в письме на имя Григоренко.
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