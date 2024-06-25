Российские абитуриенты используют ботов для проверки шансов на поступление

После начала приёмной кампании, начавшейся 20 июня текущего года, российские вузы столкнулись с нашествием ботов-парсеров, которые запускают абитуриенты. Эти программы раз в несколько минут отслеживают изменения на сайтах вузов — например, у кого из подавших документы больше баллов.



В прошлом году использование таких ботов было в три раза меньше. За первые дни приемной кампании доля ботового трафика на ресурсы вузов достигла 30%. Остальная часть трафика — это абитуриенты и их родители. В прошлом году за первую неделю приемной кампании эта доля составляла только 10%.



По данным компании StormWall число ботов, мониторящих сайты вузов, во время приёмной кампании растёт. «По данным нашего аналитического центра, в настоящее время бот‑фон больше, чем фон легитимного трафика», — сказал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.



Обычно парсеры используют для сбора большого количества данных, которые трудно собирать вручную, пояснила руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина. А программа позволяет автоматически собирать и систематизировать нужную информацию с веб‑страниц.



Мать одного из поступивших в прошлом году абитуриентов пояснила, что постоянное отслеживание данных на сайтах вузов помогает оперативно решить, в какой вуз нести оригиналы документов, где поступление на бюджет гарантировано.



Эксперты отмечают, что от действий абитуриентов масштабного вреда нет, но большое число ботов могут замедлить работу сайта вуза. Если парсер будет слишком часто проверять сайт, то это может вызвать повышенную паразитную нагрузку на ресурс, что будет расценено средствами защиты как бот‑атака, в результате это может вызвать блокировку сайта.