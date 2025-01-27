Депутаты подготовили законопроект о профилактике школьного буллинга

В Общественной палате России (ОП) прошло нулевое чтение законопроекта, вводящего систему профилактики школьной травли. В документе предлагается обязать школы создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих школьников. Текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила соавтор документа и первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По ее словам, законопроект является «рамочным» и за ним последуют «другие законопроекты».

Травлей в документе считается систематическое причинение вреда путём насилия, унижения и издевательств. Службы медиации рекомендуется создавать при школах или в центрах психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи. О выявленных случаях травли школы должны будут информировать органы управления соцзащиты населения и полицию. Индивидуальной профилактикой участников и организаторов школьной травли и их родителей займётся комиссия по делам несовершеннолетних.

Законопроект предлагает обязать профильные министерства и службы разработать и утвердить межведомственную программу по борьбе с травлей в школе и интернете.

Формально службы медиации в школах уже есть (Минобрнауки рекомендовало их создавать более 10 лет назад), но ими не пользуются, рассказала изданию психолог, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. По её мнению, в службы медиации не следует привлекать самих учителей школы, которые склонны занимать определенную сторону в конфликте и даже, сознательно или нет, инициировать буллинг.

Научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова напомнила, что в основе всех успешных программ профилактики лежит принцип возвращения ответственности за содеянное агрессору и предоставления ему возможности каким-то образом исправить ситуацию и облегчить состояние жертвы.

Ранее Лантратова рассказывала, что для повышения эффективности программы будут изучены региональные практики. Некоторые регионы уже внедряют собственные меры борьбы с буллингом. Например, в Подмосковье школьникам предлагают использовать QR-коды для анонимного сообщения о травле, в Челябинской области внедряется проект «Почта доверия», а в Вологодской области создаётся группа контроля за ситуацией.

Лантратова отметила, что такие региональные практики могут быть транслированы на федеральный уровень. Она также подчеркнула, что борьба с буллингом — это задача, требующая комплексного подхода, объединяющего усилия школ, соцслужб и органов правопорядка.