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3 September 2024

Электронные «зачётки» и студбилеты появились на сайте госуслуг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документы можно загрузить в разделе «Образование», используя затем наравне с бумажными и не заменяя их.

Электронные студенческие билеты и зачётные книжки стали доступны на сайте и в приложении «Госуслуг». Об этом сообщило Минцифры России. Предъявить студенческий можно, показав QR‑код на экране смартфона.

Более 640 тыс. студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас. Ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. Электронный студенческий будет доступен каждому четвёртому студенту, аспиранту или ординатору в стране.

В каких ситуациях можно использовать:

  • для покупки проездного со скидкой. Она применится автоматически при онлайн‑покупке, если авторизоваться через «Госуслуги»;
  • при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;
  • для прохода на территорию колледжа или университета;
  • для отслеживания успеваемости.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.

Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию.

Минцифры образование QR-код Госуслуги цифровизация зачетные книжки студенческие билеты

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