Электронные «зачётки» и студбилеты появились на сайте госуслуг

Электронные студенческие билеты и зачётные книжки стали доступны на сайте и в приложении «Госуслуг». Об этом сообщило Минцифры России. Предъявить студенческий можно, показав QR‑код на экране смартфона.
Более 640 тыс. студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас. Ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. Электронный студенческий будет доступен каждому четвёртому студенту, аспиранту или ординатору в стране.
В каких ситуациях можно использовать:
Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.
Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию.
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