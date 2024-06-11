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11 June 2024

Минцифры напомнило о возможности подать документы в вузы через «Госуслуги»

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Абитуриентам можно обратиться сразу в пять высших учебных заведений на пять специализаций, а все необходимые документы можно запросить в личном кабинете.
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

В преддверии начала приёмной кампании в вузах Минцифры рассказало абитуриентам о возможностях сервиса «Поступление в вуз онлайн» на едином портале госуслуг (ЕПГУ).

На сегодняшний день на ЕПГУ можно подать документы в 1075 государственных и частных вузов и их филиалы.

Документы можно подать не более чем в пять вузов. В каждом из них можно выбрать до пяти направлений подготовки или специальностей.

Аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах можно запросить в личном кабинете ЕПГУ, тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами документов. Можно записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания, а также получать уведомления от выбранных вузов.

Минцифры напоминает, что с 2024 года абитуриенты могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения.

Сроки приёмной кампании 2024 – с 20 июня по 25 июля. Для платных специальностей даты могут отличаться.

Минцифры отмечает, что с помощью «Госуслуг» можно записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания, а все важные уведомления от всех вузов можно получать в одном месте.

«Расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки — всё под рукой, можно легко перейти в чаты с кураторами университета и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK Мессенджере», — говорится в сообщении министерства.

В прошлом году сервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались 577 тысяч абитуриентов. Они подали более 2,3 миллиона заявлений, говорится в сообщении.

Минцифры образование Госуслуги вузы высшее образование

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