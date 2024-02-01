В Великобритании вступили в силу поправки об уголовной ответственности за преследования в Сети

31 января в Великобританиия вступили в силу новые положения закона об онлайн-безопасности (Online Safety Act). Теперь «злоумышленникам, троллям и хищникам в Интернете» грозит уголовная ответственность за такие правонарушения, как кибервзлом, рассылка угроз убийством, порноместь и «эпилептический троллинг» (мигающие изображения, способные спровоцировать приступ у эпилептиков).
В частности, например, отправка угроз убийством или причинение серьёзного вреда онлайн может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 5 лет, распространение контента, побуждающего детей к членовредительству, — тюремное заключение также сроком до 5 лет, распространение интимных изображений без согласия изображённых (порноместь) и кибермошенничество в приложениях для знакомств — наказания в виде тюремного заключения сроком до 2 лет.
«В то время как большая часть мер защиты Online Safety Act направлена на то, чтобы привлечь к ответственности технологические компании и соцсети за контент, размещенный на их сайтах, новые меры будут применяться непосредственно к лицам, отправляющим сообщения с угрозами», — говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.
Интересно, что «эпилептический троллинг» (срок тюремного заключения за него в пресс-релизе не приводится) попал в список правонарушений в результате общественной кампании. Она была запущена после того, как восьмилетний ребёнок-эпилептик просматривал в Twitter (теперь — X) отклики на призыв пожертвовать Обществу по борьбе с эпилепсией и столкнулся с тем, что в числе откликов были файлы от онлайн-троллей, предназначенные вызвать приступ у людей с эпилепсией.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.