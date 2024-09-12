Великобритания планирует признать криптовалюты собственностью

В Великобритании был представлен новый законопроект, который впервые официально приравнивает криптовалюты и другие цифровые активы к личной собственности. В случае принятия закона владельцы таких активов, как биткоин, NFT и токенизированные активы, получат расширенную правовую защиту, что сделает их юридически защищёнными от мошенничества и других преступлений.
Центральным элементом нового законопроекта является введение новой категории собственности — «вещи», которая дополнит существующие категории собственности, такие как «вещи во владении» (например, деньги или машины) и «вещи в действии» (например, долги и акции). Это нововведение поможет установить чёткие права собственности на определённые цифровые активы, что ранее не было чётко прописано в законодательстве.
Законопроект также направлен на решение сложных юридических вопросов, связанных с правами на цифровые активы в ходе судебных разбирательств, таких как разводы или урегулирования споров. Это изменение поможет судьям лучше разбираться в делах, где права на криптовалюту и другие цифровые активы оспариваются.
Ранее правовой статус цифровых активов в Великобритании находился в «серой зоне», и владельцы могли оказаться без должной защиты, если их активы становились объектом мошенничества или других преступлений. Новый законопроект стремится устранить эту неопределённость и обеспечить защиту владельцев от подобных рисков.
Министр юстиции Хайди Александер подчеркнула важность этого шага для сохранения ведущей роли Великобритании в мировом технологическом секторе. Законопроект не только защищает права владельцев цифровых активов, но и помогает Великобритании оставаться на передовой позиции в глобальной криптоконкуренции.
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