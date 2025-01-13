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13 January 2025

Великобритания доверит экономику искусственному интеллекту

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Правительство Соединённого Королевства разработало масштабный план действий, направленный на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, чтобы повысить уровень жизни и ускорить экономический рост.
Фото: Canva

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил «План действий по использованию возможностей ИИ», в котором реализованы 50 рекомендаций, предложенных правительственным советником по ИИ Мэттом Клиффордом. Этот план должен стать основой для «десятилетия национального обновления», ускорить экономический рост и создать более 13 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям в размере 14 млрд фунтов стерлингов.

План включает запуск зон роста, таких как первый проект в Оксфордшире, где исследования в области устойчивой энергетики будут поддерживать развитие ИИ. Внедрение новых технологий ускорит согласование инфраструктурных проектов, сократит время на административные задачи для учителей и улучшит дорожную инфраструктуру с помощью ИИ-камер, автоматически выявляющих дефекты.

Дополнительно Великобритания увеличит вычислительные мощности в 20 раз к 2030 году, построив новый суперкомпьютер. Также будет создана национальная библиотека данных для безопасной разработки ИИ и запущен Совет по энергетике ИИ для эффективного энергообеспечения технологий.

Согласно Международному валютному фонду, внедрение ИИ может ежегодно приносить экономике страны до 47 млрд фунтов, повышая производительность труда на 1,5% в год.

Министр науки и технологий Питер Кайл заявил, что Великобритания не допустит отставания в глобальной гонке ИИ, а канцлер казначейства Рэйчел Ривз добавила, что план обеспечит рост уровня жизни и укрепит позиции страны как лидера в области технологий.

ИИ уже активно применяется в Великобритании: в медицине он помогает диагностировать заболевания и сокращать сроки лечения, в образовании — снижает нагрузку на преподавателей. Новый план нацелен на расширение этих возможностей.

Представленный документ отражает амбициозные цели Великобритании: стимулировать инновации, привлечь инвестиции и повысить уровень жизни, сохраняя приверженность этическим принципам и прозрачности.

искусственный интеллект Великобритания экономика

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