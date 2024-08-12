ООН утвердила проект Конвенции по борьбе с киберпреступностью

В Нью-Йорке завершились переговоры по разработке международной конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, сообщает российский МИД. Специальный комитет ООН по разработке конвенции принял текст проекта. Этот важный шаг направлен на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия ИКТ-преступности. Проект конвенции был предложен Россией и разрабатывался с участием 46 государств. В переговорах участвовали представители более 160 стран, включая экспертов из политических и правоохранительных структур.



Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел РФ, новый договор станет основой для международного сотрудничества правоохранительных органов в области борьбы с киберпреступностью. Конвенция предполагает создание сети национальных контактных центров, которые будут работать круглосуточно, обеспечивая поддержку в расследовании и предотвращении преступлений, включая обмен электронными доказательствами.



Однако не все восприняли этот проект конвенции положительно. Правозащитные организации, включая Фонд электронных рубежей (EFF), выразили опасения, что документ может привести к усилению цифровой слежки и нарушению прав человека. Они подчеркивают, что соглашение может использоваться для преследования правозащитников, журналистов и диссидентов под предлогом борьбы с киберпреступностью.



США также поддержали принятие конвенции, отметив, что она расширяет возможности глобальной борьбы с киберпреступностью. Однако они подчеркнули, что многие страны используют законы о кибербезопасности для подавления свободы слова и других прав.



Между тем, эксперты отмечают, что принятая конвенция не содержит достаточных мер защиты прав человека, что может привести к нарушениям свободы слова. Организации, такие как Human Rights Watch, выразили обеспокоенность относительно возможности расширения слежки и репрессий под видом борьбы с преступностью в цифровом пространстве.



Правозащитники требуют, чтобы конвенция была сосредоточена исключительно на киберпреступлениях и содержала всесторонние гарантии защиты прав человека. Они призывают к прозрачности и необходимости предварительного судебного разрешения на действия, связанные с обменом персональными данными и проведением расследований.



Впереди предстоит ратификация документа государствами-членами ООН, и правозащитники надеются на доработку спорных положений конвенции.