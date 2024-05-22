Выросла активность споров по правам на домены

Как сообщает «Ъ», в 2023 году ВОИС приняла рекордное количество заявлений о разрешении доменных споров — 6192, что на 7,4% больше показателя прошлого года. Организация связала это, в частности, с ростом регистраций доменных имен и развитием киберсквоттинга (деятельности по регистрации доменов, содержащих названия торговых марок или созвучные им обозначения). ВОИС отметила резкий рост споров о доменах в национальной зоне .ai (Ангилья), популярность которой выросла в связи с совпадением кода страны с англоязычной аббревиатурой искусственного интеллекта (artificial intelligence).



Эта статистика, как отмечает французская компания IP Twins, «показывает только вершину айсберга киберсквоттинга». В случае с данными ВОИС речь идет только о заявлениях, рассматриваемых в рамках UDRP («Единой политики разрешения доменных споров») — арбитражной процедуры, распространяющейся только на домены в зонах gTLD (.com, .net, .org и т. д.) и некоторых национальных зонах.



Процедура UDRP не распространяется на домены в российских национальных зонах (.ru, .рф), а статистика ВОИС покрывает преимущественно домены в .com. Но в России активность в области доменных споров как минимум коррелирует с общим ростом деловой активности, отмечает адвокат Первой цифровой коллегии города Москвы Екатерина Абашина:

«Так как онлайн-каналы продаж обретают все большее значение, наблюдается и естественный рост количества споров».

К маю текущего года количество активных доменов на .ru превысило 5,6 млн, следует из данных сервиса statonline.ru. Около половины из них (2,6 млн) подключены к хостингу и, как правило, используются в работе веб-сайтов, еще 351 тыс. используются для перенаправления на другие интернет-ресурсы. В числе крупнейших российских администраторов доменов .ru, если не учитывать компании интернет-рынка,— Сбербанк (1,2 тыс. доменов), NF Group (723 домена), «Триколор» (652 домена).



Домены в российских национальных зонах могут быть разделегированы (то есть доступ к управлению запрещен регистратором), если они используются с нарушениями, а по некоторым основаниям — в том числе и во внесудебном порядке. Однако перечень таких оснований ограничен именно нарушениями правил зоны или закона. К последним, в частности, относится распространение вредоносного ПО и фишинг — и именно последний, по данным проекта «Доменный патруль» Координационного центра доменов .RU/.РФ, чаще всего становится причиной обращения к регистраторам.

При этом есть также проблема так называемого обратного киберсквоттинга, когда «находят популярные сайты, владельцы которых не имеют соответствующего зарегистрированного товарного знака, регистрируют такой знак на себя и предъявляют судебный иск к владельцу сайта», говорит ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова. По ее словам, такие действия распространены на территории России, преимущественно — за счет действий патентных троллей: «Но иногда к ним прибегают и конкуренты конкретного бизнеса».



По данным сайта RDNH.com, отслеживающего рассмотрение споров по процедуре UDRP, в 2023 году ВОИС и другие уполномоченные арбитражные органы не допустили обратный захват 51 домена, преимущественно в зоне .com. Действия заявителей, обратившихся в упомянутые арбитражи, были признаны злонамеренными. При этом не все такие споры были инициированы именно патентными троллями.



У российского суда, по словам Алины Сидоровой, будут все основания вынести решение в пользу правообладателя товарного знака, «если товарный знак и доменное имя, во-первых, сходны до степени смешения, во-вторых, используются в отношении однородных товаров или услуг. После регистрации товарного знака только сам правообладатель может использовать его в доменном имени — это следует из вариантов использования товарных знаков, закрепленных в ст. 1484 ГК РФ.



При этом у некоторых компаний есть возможность оспорить регистрацию товарного знака, зарегистрированного с целью совершения обратного захвата доменов. Как объясняет Екатерина Абашина, для этого домен компании должен совпадать с ее фирменным наименованием (то есть названием по документам): «Это дает владельцу домена право оспорить регистрацию товарного знака в Палате по патентным спорам». В иске правообладателя могут отказать и в том случае, если ответчик долгое время добросовестно пользовался доменом для продвижения конкретных товаров и услуг:

«Но полностью изолировать себя от злоупотребления правами на товарные знаки, конечно, сложно».

Хоть судебная практика в России и совершенствуется, обратный захват доменов — это все еще большая и актуальная проблема, говорит доменный инвестор Павел Гросс-Днепров:

«Сложность еще и в том, что неудачная попытка не несет никаких рисков для атакующей стороны. Можно регистрировать товарные знаки пачками и подавать сотни исков — из расходов будут только пошлины».

Захват может происходить не только через товарный знак, но и когда компании не успевают продлить свои домены — такое встречается, в частности, в крупном бизнесе и госсекторе со сложными внутренними регламентами. В этом случае киберсквоттеры могут получить премиум-домен или домен с хорошим трафиком. По словам директора по продукту доменного бизнеса RU-CENTER Марины Брик, от такого целиком не застрахован никто, но уровень цифровой гигиены в бизнес-среде растет:

«Сегодня многие компании осознают ценность цифрового актива и усиливают собственные компетенции в сфере управления доменами. Однако случаи потери доменных имен до сих пор возникают: это могут быть как обычные, так и премиальные домены, а наибольшие риски остаются для владельцев сайтов с высоким трафиком».

При этом право администрирования интересующего домена можно и выкупить, в том числе у администратора, изначально не заинтересованного в сделке — на этом специализируются доменные брокеры. В регистраторе RU-CENTER, оказывающем такие услуги, отметили, что к такой процедуре приступают в том числе в порядке срочной необходимости:

«Нередки случаи, когда домен выкупался уже после анонсирования нового бренда, и тогда его цена возрастала до нескольких миллионов, а иногда и десятков миллионов рублей».

Существуют и другие случаи, когда клиенты прибегают к услугам брокера, например при необходимости удостовериться в правильности процедуры, добавили в компании.