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27 May 2024

В реестре иноагентов появятся адреса их сайтов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такое распоряжение Правительство выдало Минюсту России.

Правительство поручило Министерству юстиции включать доменные имена информационных ресурсов иностранных агентов (при их наличии) в соответствующий реестр. Подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, где кроме всего прочего указано:

«Дополнить подпунктом „з“ следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)».

Изменения внесены в перечень сведений, которые публикуются в реестре иностранных агентов на официальном сайте министерства юстиции.

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале выразил пожелание, чтоб при реализации новой нормы Минюст вносил ещё и группы в социальных сетях.

«Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса», — заявил парламентарий.

Правительство РФ иностранный агент 327-ФЗ 426-ФЗ 443-ФЗ 481-ФЗ Минюст домены

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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