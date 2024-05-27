В реестре иноагентов появятся адреса их сайтов

Правительство поручило Министерству юстиции включать доменные имена информационных ресурсов иностранных агентов (при их наличии) в соответствующий реестр. Подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, где кроме всего прочего указано:

«Дополнить подпунктом „з“ следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)».

Изменения внесены в перечень сведений, которые публикуются в реестре иностранных агентов на официальном сайте министерства юстиции.



Депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале выразил пожелание, чтоб при реализации новой нормы Минюст вносил ещё и группы в социальных сетях.



«Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса», — заявил парламентарий.