В Минюсте предложили снова ужесточить законодательство об «иноагентах»

Выступая во время форума на панели «Институт иностранного агента. Мировой опыт» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), заместитель министра юстиции Олег Свириденко посетовал на то, что в России лишить свободы за нарушение «иноагентского» законодательства можно только после административного наказания. Поэтому Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об «иностранных агентах».



По словам Свириденко, подобные наказания предусмотрены в США, Австралии, Великобритании. В российском законодательстве штрафные санкции за совершение аналогичных нарушений физическими лицами составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года, наказание — до двух лет лишения свободы. В связи с этим в замминистра пришёл к выводу, что:

«...столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят».

Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат предложение Минюста, и ответ Госдумы не заставил себя ждать.

Думская комиссия по вопросу иностранного вмешательства в дела РФ намерена ужесточить наказание для иноагентов, заявил её председатель Василий Пискарёв:

«Полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих».

По его словам, текущее законодательство относится к иноагентам «весьма лояльно», а действующие механизмы «не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона».