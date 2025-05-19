English Русский
News
19 May 2025

В Минюсте предложили снова ужесточить законодательство об «иноагентах»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Вместо административных штрафов могут ввести сразу уголовную ответственность, поскольку незначительные суммы «не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр». В Госдуме уже поддержали эту инициативу.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

Выступая во время форума на панели «Институт иностранного агента. Мировой опыт» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), заместитель министра юстиции Олег Свириденко посетовал на то, что в России лишить свободы за нарушение «иноагентского» законодательства можно только после административного наказания. Поэтому Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об «иностранных агентах».

По словам Свириденко, подобные наказания предусмотрены в США, Австралии, Великобритании. В российском законодательстве штрафные санкции за совершение аналогичных нарушений физическими лицами составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года, наказание — до двух лет лишения свободы. В связи с этим в замминистра пришёл к выводу, что:

«...столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят».

Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат предложение Минюста, и ответ Госдумы не заставил себя ждать.

Думская комиссия по вопросу иностранного вмешательства в дела РФ намерена ужесточить наказание для иноагентов, заявил её председатель Василий Пискарёв:

«Полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих».

По его словам, текущее законодательство относится к иноагентам «весьма лояльно», а действующие механизмы «не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона».

КоАП Госдума 14-ФЗ штрафы 426-ФЗ 443-ФЗ 481-ФЗ уголовка Минюст 255-ФЗ 498-ФЗ 582-ФЗ 364-ФЗ Иноаг 520-ФЗ 100-ФЗ Иноаг

Similar articles

Власти готовят поправки о конфискации криптовалют и легализации токенов
Суд увидел «экстремистскую символику» в меме с лягушонком Пепе
ЕСПЧ признал наказания за оскорбление властей нарушением свободы слова
Штрафы за нарушения в сфере защиты информации вырастут до 10 раз
«Внереестровых» хостинг-провайдеров ждут штрафы
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт