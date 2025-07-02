С начала года «иноагентов» оштрафовали на более чем 6 млн рублей

В 2025 г. Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, признанных «иностранными агентами». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета:

«Продолжается целенаправленная публичная антироссийская деятельность „иностранных агентов“. В 2025 году Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму более 6 млн рублей».

По этим материалам Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 72 человек.



Также был ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам, каналам и материалам «иностранных агентов», распространяющим запрещенную в РФ информацию.



Также в 2025 году был ограничен доступ к 410 информационным материалам и ресурсам организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, за прошедшие полгода ограничена деятельность 67 фейковых интернет-страниц органов государственной власти и их представителей, созданных для введения в заблуждение россиян, а также сбора их персональных данных, добавил Субботин.



Ранее Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По той же статье было возбуждено дело в отношении блогера Ильи Варламова.