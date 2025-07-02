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2 July 2025

С начала года «иноагентов» оштрафовали на более чем 6 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Роскомнадзор составил 117 административных протоколов, а Следственный комитет возбудил уголовные дела против 72 человек.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В 2025 г. Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, признанных «иностранными агентами». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета:

«Продолжается целенаправленная публичная антироссийская деятельность „иностранных агентов“. В 2025 году Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму более 6 млн рублей».

По этим материалам Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 72 человек. 

Также был ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам, каналам и материалам «иностранных агентов», распространяющим запрещенную в РФ информацию. 

Также в 2025 году был ограничен доступ к 410 информационным материалам и ресурсам организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, за прошедшие полгода ограничена деятельность 67 фейковых интернет-страниц органов государственной власти и их представителей, созданных для введения в заблуждение россиян, а также сбора их персональных данных, добавил Субботин. 

Ранее Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По той же статье было возбуждено дело в отношении блогера Ильи Варламова.

Роскомнадзор 14-ФЗ иностранный агент штрафы 327-ФЗ 426-ФЗ 443-ФЗ 481-ФЗ Следственный комитет уголовка иноагенты 255-ФЗ 498-ФЗ 582-ФЗ 298-ФЗ 364-ФЗ Иноаг 100-ФЗ Иноаг 171-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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