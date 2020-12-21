AccessNow: что позитивного произошло за год в области защиты цифровых прав

2020 год оказался нелёгким. Однако защитники цифровых прав добились и некоторых успехов, особенно в областях защиты данных, свободы слова, политических объединений в Сети, а также борьбы со слежкой. Вместе с AccessNow перечислим некоторые победы (полный список из 50 пунктов смотрите в оригинальной статье). Есть среди них и достижения с участием «РосКомСвободы».

Январь

Турция разблокировала «Википедию». Онлайн-энциклопедия была запрещена в 2017 году, после того как отказалась удалять статьи, критикующие правительство страны.

Февраль

Федеральная комиссия по связи США оштрафовала мобильных операторов за продажу данных о местоположении клиентов, показываемых в режиме реального времени. Эти один из самых крупных штрафов ведомства за последние десятилетия.

В Бразилии суд обязал метро Сан-Паулу обнародовать информацию о технологии распознавания лиц, которую оно использовало.

Март

Верховный суд Индии вынес решение против правительства, издавшего бессрочные приказы о шатдауне. И хотя государство продолжает ограничивать доступ в 3G- и 4G-интернет уже более 500 дней, на территории Джамму и Кашмир интернет частично восстановлен.

Апрель

Zoom обязался выпустить свой первый отчёт о прозрачности в течение 90 дней. К сожалению, обещание пока остаётся только словами: мы всё ещё ждём выхода отчёта.

Май

Google и Apple запретили фиксирования местоположения в своих приложениях по отслеживанию контактирования с заражёнными коронавирусом. И хотя проблемы с конфиденциальностью остаются, корпорации сделали шаг в правильном направлении.

В Марокко отклонили репрессивный законопроект о борьбе с фальшивыми новостями, который мог быть использован для ограничения свободы слова в интернете под предлогом пандемии.

Июнь

Европейский суд по правам человека в четырёх отдельных случаях постановил, что блокировка российскими властями сайтов в стране нарушает право на свободное выражение мнений. К слову, один из процессов — вокруг нашей страницы «Инструментарий» — выиграла «РосКомСвобода».

Российское правительство прекратило блокировку мессенджера Telegram. Суд запретил приложение в апреле 2018 года, после того как Telegram отказался предоставить ключи шифрования ФСБ.

I welcome Roskomnadzor's announcement today to unblock Telegram messenger in #Russia. The blocking of the social network for more than 2 years was an issue of concern for freedom of expression. See my previous statement: https://t.co/bxBSa8026h — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 18, 2020

На фоне продолжающихся протестов против жестокости полиции Amazon приостановила на один год предоставление полиции своей технологии распознавания лиц. IBM и Microsoft сделали то же самое. И хотя этого недостаточно для защиты конфиденциальности, а эксперты говорят, что лазейки для обхода запретов никуда не делись, всё же это важный момент.

Июль

Европейский суд запретил систему передачи данных между ЕС и США, потому что американская слежка и отсутствие защиты конфиденциальности не соответствуют требованиям ЕС по защите данных.

Август

Access Now и коалиция некоммерческих организаций Coalizão Direitos na Rede призвали Конгресс Бразилии рассмотреть вредный законопроект о фальшивых новостях в стране. В итоге парламент обязался изменить положения о массовой слежке за пользователями.

Сентябрь

Sandvine, помогавшая белорусскому правительству отключать интернет, расторгла контракт с государством. Страна использовало технологию компании для фильтрации и контроля Сети во время политических протестов. Вместо подавления свободы слова шатдаун привлёк внимание всего международного сообщества.

Портленд (штат Орегон) стал первым крупным американским городом, запретившим распознавание лиц. В октябре его примеру последовал Лос-Анджелес.

Марокко ввело семимесячный запрет на публичное и частное использование ПО для распознавания лиц, временно снизив риск злоупотреблений персональными данными. Напомним, в России моратория добивается и «РосКомСвобода». Помогите нам и подпишите петицию здесь!

Октябрь

Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста.

Суд по вопросам прозрачности и доступа к публичной информации Перу одобрил запрос Access Now и некоммерческой ассоциации Hiperderecho на обнародование чиновниками информации о камерах распознавания лиц в Лиме.

Ноябрь

Российский ИТ-гигант «Яндекс» опубликовал свой первый отчёт о прозрачности, в котором раскрыл количество запросов российских властей о передаче пользовательских данных. Кстати сказать, мы верим, что «Яндекс» прислушался в том числе к нашим рекомендациям, которые мы дали компаниям после составления «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2020».

«Ранее мы разработали рекомендации, с помощью которых компании могли самостоятельно проверить, насколько они прозрачны и какие аспекты в этом вопросе можно изменить или улучшить. Мы верим, что «Яндекс» в том числе прислушался к ним, и рады, что нам удается положительно влиять на отрасль», — рассказывала наш юрист Анна Карнаухова.

Декабрь

Федеральная торговая комиссия США объявила о начале расследования политики сбора данных Amazon, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook и WhatsApp.

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