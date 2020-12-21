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21.12.2020

AccessNow: что позитивного произошло за год в области защиты цифровых прав

Вместе с авторитетной международной некоммерческой организацией вспомним, что положительного случилось в мире за год / Спойлер: у нас отменили запрет на Telegram, а в Марокко, например, ввели временный мораторий на распознавание лиц — Россия может брать пример

 

2020 год оказался нелёгким. Однако защитники цифровых прав добились и некоторых успехов, особенно в областях защиты данных, свободы слова, политических объединений в Сети, а также борьбы со слежкой. Вместе с AccessNow перечислим некоторые победы (полный список из 50 пунктов смотрите в оригинальной статье). Есть среди них и достижения с участием «РосКомСвободы».

Январь

Турция разблокировала «Википедию». Онлайн-энциклопедия была запрещена в 2017 году, после того как отказалась удалять статьи, критикующие правительство страны.

Февраль

Федеральная комиссия по связи США оштрафовала мобильных операторов за продажу данных о местоположении клиентов, показываемых в режиме реального времени. Эти один из самых крупных штрафов ведомства за последние десятилетия.

В Бразилии суд обязал метро Сан-Паулу обнародовать информацию о технологии распознавания лиц, которую оно использовало.

Март

Верховный суд Индии вынес решение против правительства, издавшего бессрочные приказы о шатдауне. И хотя государство продолжает ограничивать доступ в 3G- и 4G-интернет уже более 500 дней, на территории Джамму и Кашмир интернет частично восстановлен.

Апрель

Zoom обязался выпустить свой первый отчёт о прозрачности в течение 90 дней. К сожалению, обещание пока остаётся только словами: мы всё ещё ждём выхода отчёта.

Май

Google и Apple запретили фиксирования местоположения в своих приложениях по отслеживанию контактирования с заражёнными коронавирусом. И хотя проблемы с конфиденциальностью остаются, корпорации сделали шаг в правильном направлении.

В Марокко отклонили репрессивный законопроект о борьбе с фальшивыми новостями, который мог быть использован для ограничения свободы слова в интернете под предлогом пандемии.

Июнь

Европейский суд по правам человека в четырёх отдельных случаях постановил, что блокировка российскими властями сайтов в стране нарушает право на свободное выражение мнений. К слову, один из процессов — вокруг нашей страницы «Инструментарий» — выиграла «РосКомСвобода».

Российское правительство прекратило блокировку мессенджера Telegram. Суд запретил приложение в апреле 2018 года, после того как Telegram отказался предоставить ключи шифрования ФСБ.

На фоне продолжающихся протестов против жестокости полиции Amazon приостановила на один год предоставление полиции своей технологии распознавания лиц. IBM и Microsoft сделали то же самое. И хотя этого недостаточно для защиты конфиденциальности, а эксперты говорят, что лазейки для обхода запретов никуда не делись, всё же это важный момент.

Июль

Европейский суд запретил систему передачи данных между ЕС и США, потому что американская слежка и отсутствие защиты конфиденциальности не соответствуют требованиям ЕС по защите данных.

Август

Access Now и коалиция некоммерческих организаций Coalizão Direitos na Rede призвали Конгресс Бразилии рассмотреть вредный законопроект о фальшивых новостях в стране. В итоге парламент обязался изменить положения о массовой слежке за пользователями.

Сентябрь

Sandvine, помогавшая белорусскому правительству отключать интернет, расторгла контракт с государством. Страна использовало технологию компании для фильтрации и контроля Сети во время политических протестов. Вместо подавления свободы слова шатдаун привлёк внимание всего международного сообщества.

Портленд (штат Орегон) стал первым крупным американским городом, запретившим распознавание лиц. В октябре его примеру последовал Лос-Анджелес.

Марокко ввело семимесячный запрет на публичное и частное использование ПО для распознавания лиц, временно снизив риск злоупотреблений персональными данными. Напомним, в России моратория добивается и «РосКомСвобода». Помогите нам и подпишите петицию здесь!

Октябрь

Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста.

Суд по вопросам прозрачности и доступа к публичной информации Перу одобрил запрос Access Now и некоммерческой ассоциации Hiperderecho на обнародование чиновниками информации о камерах распознавания лиц в Лиме.

Ноябрь

Российский ИТ-гигант «Яндекс» опубликовал свой первый отчёт о прозрачности, в котором раскрыл количество запросов российских властей о передаче пользовательских данных. Кстати сказать, мы верим, что «Яндекс» прислушался в том числе к нашим рекомендациям, которые мы дали компаниям после составления «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2020».

«Ранее мы разработали рекомендации, с помощью которых компании могли самостоятельно проверить, насколько они прозрачны и какие аспекты в этом вопросе можно изменить или улучшить. Мы верим, что «Яндекс» в том числе прислушался к ним, и рады, что нам удается положительно влиять на отрасль», — рассказывала наш юрист Анна Карнаухова.

Декабрь

Федеральная торговая комиссия США объявила о начале расследования политики сбора данных Amazon, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook и WhatsApp.

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