AccessNow: что позитивного произошло за год в области защиты цифровых прав

2020 год оказался нелёгким. Однако защитники цифровых прав добились и некоторых успехов, особенно в областях защиты данных, свободы слова, политических объединений в Сети, а также борьбы со слежкой. Вместе с AccessNow перечислим некоторые победы (полный список из 50 пунктов смотрите в оригинальной статье). Есть среди них и достижения с участием «РосКомСвободы».

Январь

Турция разблокировала «Википедию». Онлайн-энциклопедия была запрещена в 2017 году, после того как отказалась удалять статьи, критикующие правительство страны.

Февраль

Федеральная комиссия по связи США оштрафовала мобильных операторов за продажу данных о местоположении клиентов, показываемых в режиме реального времени. Эти один из самых крупных штрафов ведомства за последние десятилетия.

В Бразилии суд обязал метро Сан-Паулу обнародовать информацию о технологии распознавания лиц, которую оно использовало.

Март

Верховный суд Индии вынес решение против правительства, издавшего бессрочные приказы о шатдауне. И хотя государство продолжает ограничивать доступ в 3G- и 4G-интернет уже более 500 дней, на территории Джамму и Кашмир интернет частично восстановлен.

Апрель

Zoom обязался выпустить свой первый отчёт о прозрачности в течение 90 дней. К сожалению, обещание пока остаётся только словами: мы всё ещё ждём выхода отчёта.

Май

Google и Apple запретили фиксирования местоположения в своих приложениях по отслеживанию контактирования с заражёнными коронавирусом. И хотя проблемы с конфиденциальностью остаются, корпорации сделали шаг в правильном направлении.

В Марокко отклонили репрессивный законопроект о борьбе с фальшивыми новостями, который мог быть использован для ограничения свободы слова в интернете под предлогом пандемии.

Июнь

Европейский суд по правам человека в четырёх отдельных случаях постановил, что блокировка российскими властями сайтов в стране нарушает право на свободное выражение мнений. К слову, один из процессов — вокруг нашей страницы «Инструментарий» — выиграла «РосКомСвобода».

❗Important and long-expected @ECHR_CEDH ruling on #Russia 's #Internet censorship: blocking of @GraniTweet and other alternative news websites since 2014 violates European convention, freedom of expression.

Российское правительство прекратило блокировку мессенджера Telegram. Суд запретил приложение в апреле 2018 года, после того как Telegram отказался предоставить ключи шифрования ФСБ.

I welcome Roskomnadzor's announcement today to unblock Telegram messenger in #Russia. The blocking of the social network for more than 2 years was an issue of concern for freedom of expression. See my previous statement: https://t.co/bxBSa8026h

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 18, 2020