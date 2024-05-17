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17 May 2024

Microsoft отключает российские компании от облачных продуктов

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Корпорация стала закрывать доступ, в частности, к Power BI, Visio и Project.

Корпорация Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, сообщает РБК. Речь, в частности, идёт о ПО для бизнес-аналитики Power BI, графическом редакторе Visio и программе управления проектами Project. 

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5–10 нашим клиентам. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — рассказал изданию вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

Весной стало известно, что Microsoft хочет закрыть доступ к своим облачным продуктам (Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365 и др.) для российских организаций. В американской корпорации это решение объяснили угрозой санкций ЕС. Один из партнёров компании получил письмо, в котором говорилось, что Microsoft обязана соблюдать нормативные акты ЕС и торговые законы во всех юрисдикциях, где она ведёт свою деятельность. Изначально блокировка должна была начаться 20 марта, но позже дату перенесли.

В мае пользователям с российскими IP-адресами вновь стали доступны обновления Windows и Office без использования VPN. 

Microsoft ЕС санкции облачные сервисы IT

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