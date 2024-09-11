Бизнес предложил создать нацстандарт конфиденциальности обезличенных данных

АБД предложила ФСТЭК России регулировать работу с обезличенными персональными данными, чтобы исключить риски их «деобезличивания». Ассоциация направила в комитет предложения по созданию предварительных нацстандартов «повышения конфиденциальности» данных.
В комменнтарии «Ъ» представители АБД уточнили, что предлагается закрепить технологии обработки и обмена данными, а также описание каждого класса технологий и подходы к оценке рисков:
«Риски деобезличивания — это получение персональной информации из обезличенного набора данных».
Например, существуют риски сопоставления (связывания) данных, риски определения лица за счет его уникальных характеристик и т.д. Модель оценки рисков повторной идентификации АБД рассчитывает все приведенные риски, уточняют в организации.
Во ФСТЭК предложение АБД не комментировали. Но в АНО «Цифровая экономика» объяснили, что обсуждаемые вопросы важны с учетом того, что нормативные правовые акты по методам обезличивания данных должны быть приняты в рамках закона о таких данных, подписанного 8 августа.
Он вносит изменения в закон «О персональных данных». Изменения касаются порядка обезличивания персональных данных, их обработки и оборота. В частности, операторы данных должны будут по требованию Минцифры обезличивать информацию. Минцифры же обязано обеспечить конфиденциальность этих данных. В Минцифры газете заявили, что такое обезличивание данных полностью исключает возможность установления личности.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.