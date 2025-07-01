Утверждён порядок онлайн-подачи документов по административным делам

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый порядок подачи и получения документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Постановлением правительства №980 утверждены правила, которые касаются как граждан, так и юридических лиц, участвующих в административных делах.



Теперь документы можно направлять:

через портал Госуслуг;

через личные кабинеты юридических лиц и ИП на сайтах ведомств;

через системы межведомственного электронного взаимодействия.

Документы, включая постановления и материалы с камер фиксации, могут быть получены в электронном виде. Также допускается дистанционное участие в рассмотрении дел — при наличии технической возможности.



Электронные документы подаются в формате PDF, подписанном квалифицированной электронной подписью. Скан-копии (электронные образы) — в PDF, JPG, PNG или TIFF, с сохранением всех реквизитов. Файлы не должны содержать защиту от копирования, скрипты или мультимедийные элементы.



С 1 августа 2025 года ряд федеральных служб начнёт вести учёт и хранение административных дел в государственной информационной системе «Типовое облачное решение». С 2026 года к системе подключатся и другие ведомства, включая региональные.



Что ещё важно знать:

Получение и отправка документов фиксируются по дате и времени;

Уведомления о входе в личный кабинет и получении документов направляются автоматически;

Лицо может отказаться от получения документов через портал Госуслуг или изменить способ получения.

Новый порядок направлен на упрощение документооборота и повышение прозрачности административных процедур. Однако его реализация зависит от технической готовности ведомств и пользователей.