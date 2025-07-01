Утверждён порядок онлайн-подачи документов по административным делам

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый порядок подачи и получения документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Постановлением правительства №980 утверждены правила, которые касаются как граждан, так и юридических лиц, участвующих в административных делах.
Теперь документы можно направлять:
Документы, включая постановления и материалы с камер фиксации, могут быть получены в электронном виде. Также допускается дистанционное участие в рассмотрении дел — при наличии технической возможности.
Электронные документы подаются в формате PDF, подписанном квалифицированной электронной подписью. Скан-копии (электронные образы) — в PDF, JPG, PNG или TIFF, с сохранением всех реквизитов. Файлы не должны содержать защиту от копирования, скрипты или мультимедийные элементы.
С 1 августа 2025 года ряд федеральных служб начнёт вести учёт и хранение административных дел в государственной информационной системе «Типовое облачное решение». С 2026 года к системе подключатся и другие ведомства, включая региональные.
Что ещё важно знать:
Новый порядок направлен на упрощение документооборота и повышение прозрачности административных процедур. Однако его реализация зависит от технической готовности ведомств и пользователей.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.