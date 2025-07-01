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1 July 2025

Утверждён порядок онлайн-подачи документов по административным делам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документ, разработанный правительством РФ, опубликован на официальном портале правовых актов, и он устанавливает порядок подачи и получения документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде, а также требования к их формату.
Фото: Canva

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый порядок подачи и получения документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Постановлением правительства №980 утверждены правила, которые касаются как граждан, так и юридических лиц, участвующих в административных делах.

Теперь документы можно направлять:

  • через портал Госуслуг;
  • через личные кабинеты юридических лиц и ИП на сайтах ведомств;
  • через системы межведомственного электронного взаимодействия.

Документы, включая постановления и материалы с камер фиксации, могут быть получены в электронном виде. Также допускается дистанционное участие в рассмотрении дел — при наличии технической возможности.

Электронные документы подаются в формате PDF, подписанном квалифицированной электронной подписью. Скан-копии (электронные образы) — в PDF, JPG, PNG или TIFF, с сохранением всех реквизитов. Файлы не должны содержать защиту от копирования, скрипты или мультимедийные элементы.

С 1 августа 2025 года ряд федеральных служб начнёт вести учёт и хранение административных дел в государственной информационной системе «Типовое облачное решение». С 2026 года к системе подключатся и другие ведомства, включая региональные.

Что ещё важно знать:

  • Получение и отправка документов фиксируются по дате и времени;
  • Уведомления о входе в личный кабинет и получении документов направляются автоматически;
  • Лицо может отказаться от получения документов через портал Госуслуг или изменить способ получения.

Новый порядок направлен на упрощение документооборота и повышение прозрачности административных процедур. Однако его реализация зависит от технической готовности ведомств и пользователей.

цифровое право Госуслуги 60-ФЗ 59-ФЗ ЭлСуд

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