Власти проведут эксперимент «Государство для людей»

Правительство РФ утвердило постановление №923, запускающее эксперимент по улучшению государственных и муниципальных услуг в рамках реализации инициативы «Государство для людей». Главная цель — повысить удобство и скорость взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти, увеличить долю массовых социально значимых услуг в электронном формате, а там, где это уместно, перейти к проактивному предоставлению — когда государство само инициирует оформление необходимых бумаг и сервисов.
Эксперимент пройдёт с 25 июня 2025 г. по 31 декабря 2027 г. В эксперименте участвуют Минцифры, Минэкономразвития, иные органы власти, высшие исполнительные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, СФР, ФФОМС, Банк России и другие.
Что будет оптимизироваться:
Контроль и оценка эффективности лягут на Минэкономразвития и Минцифры: ежеквартальные отчёты в Правительство, анализ обратной связи, лаборатории пользовательского тестирования и проактивный мониторинг. По итогам эксперимента лучшие решения закрепят на постоянной основе.
Федеральный проект «Государство для людей» является частью инициатив по социально-экономическому развитию России и начал свою реализацию на федеральном и региональном уровнях в 2021 году.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.