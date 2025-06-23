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23 June 2025

Власти проведут эксперимент «Государство для людей»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Пройдёт он с июня текущего года по 31 декабря 2027 года с целью повышения качества госуслуг, увеличению доли такого рода услуг в электронной форме.
Фото: Canva

Правительство РФ утвердило постановление №923, запускающее эксперимент по улучшению государственных и муниципальных услуг в рамках реализации инициативы «Государство для людей». Главная цель — повысить удобство и скорость взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти, увеличить долю массовых социально значимых услуг в электронном формате, а там, где это уместно, перейти к проактивному предоставлению — когда государство само инициирует оформление необходимых бумаг и сервисов.

Эксперимент пройдёт с 25 июня 2025 г. по 31 декабря 2027 г. В эксперименте участвуют Минцифры, Минэкономразвития, иные органы власти, высшие исполнительные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, СФР, ФФОМС, Банк России и другие.

Что будет оптимизироваться:

  • процессы подачи заявок: отказ от лишних визитов и справок, сокращение сроков;
  • комплексы услуг (так называемые «жизненные ситуации»): объединение смежных сервисов в единый кейс — от рождения ребёнка до выхода на пенсию;
  • «дорожные карты» и стандарты: для каждой услуги и жизненной ситуации разработают детальное описание целевого состояния и набор мер по его достижению.

Контроль и оценка эффективности лягут на Минэкономразвития и Минцифры: ежеквартальные отчёты в Правительство, анализ обратной связи, лаборатории пользовательского тестирования и проактивный мониторинг. По итогам эксперимента лучшие решения закрепят на постоянной основе.

Федеральный проект «Государство для людей» является частью инициатив по социально-экономическому развитию России и начал свою реализацию на федеральном и региональном уровнях в 2021 году.

Минцифры эксперимент Госуслуги

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