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22 April 2024

Систему «Антифрод» применят в мессенджерах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Изначально она предназначалась для блокировки обычных телефонных звонков с подменных номеров, но теперь Роскомнадзор планирует расширить её функционал для выявления «инцидентов» в таких приложениях как WhatsApp, Telegram и Viber.
Фото: vostock-photo

Защитная система «Антифрод» Роскомнадзора помимо борьбы с подменой трафика во время голосовых вызовов обычной мобильной связи в скором времени будет выявлять «инциденты» в мессенджерах (мошеннические звонки), в том числе Telegram, WhatsApp и Viber.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на предварительную версию паспорта федерального проекта «Информационная безопасность» (входит в нацпроект «Экономика данных», рассчитанный до 2030 года).

ИС «Антифрод» запущена в конце 2022 года и предназначена для защиты от подмены трафика при совершении голосовых вызовов. После её запуска злоумышленники стали активнее звонить через мессенджеры.

На 2029 год запланировано и создание в рамках ИС «Антифрод» узла верификации для блокировки исходящих вызовов из нераспределенной между операторами номерной ёмкости, а также для возможности блокировать вызовы от номеров с кодами 8 800 и 900.

Ранее в «Вымпелкоме» сообщали, что номера с кодом 900 используются для мошеннических звонков в Viber. В Сбербанке, использующим номер 900, сообщили, что сотрудники банка не звонят через Viber или иные мессенджеры, а телефонные звонки с номера 900 «невозможно подделать».

В Минцифры сказали, что итоговый вариант плана мероприятий в рамках «Экономики данных» будет представлен летом: «Он еще формируется с учетом мнения заинтересованных ведомств и рынка, а также исходя из имеющихся возможностей финансирования».

Информация о номере телефона, привязанного к учетной записи в иностранных мессенджерах, при совершении звонков уже попадает в биллинговую систему оператора — это предусмотрено требованиями «пакета Яровой», руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Вероятно, именно эта информация и будет анализироваться».

В «МегаФоне» отметили, что операторы могут видеть факт использования абонентом того или иного мессенджера, «но поскольку такой трафик зашифрован и идет внутри каналов передачи данных, то ни телефонных номеров общающихся, ни интенсивности и длины сессий оператор видеть не может». Мониторинг голосовых вызовов через мессенджеры «вне зоны контроля операторов, как законодательно, так и технически», добавили в Tele2: «Для таких вызовов может применяться не только мобильный интернет, но и любой другой способ доступа».

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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