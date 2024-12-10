Кибератака привела к сбоям в производстве оборудования для операций на сердце

Крупный американский производитель медицинских устройств Artivion подвергся кибератаке, что привело к сбоям в работе компании.

Инцидент, произошедший 21 ноября, сопровождался шифрованием и кражей данных, что указывает на возможное использование вымогательского ПО. Компания временно отключила некоторые системы для реагирования на атаку и привлекла экспертов в области информационной безопасности и судебной экспертизы.

Несмотря на восстановление большинства функций, остаются задержки в обработке заказов и доставке продукции.

По данным Artivion, утечка данных может затронуть корпоративные операции, что создаёт дополнительные финансовые риски. Затраты на устранение последствий частично покрываются страховкой, но значительная часть расходов ложится на компанию.

Artivion разрабатывает продукцию для сердечно-сосудистой хирургии, включая механические клапаны, стент-графты и имплантируемые ткани. Продукция компании используется в более чем 100 странах мира.

На данный момент ни одна из известных хакерских групп не взяла на себя ответственность за атаку, однако подобные инциденты часто сопровождаются публикацией данных в случае отказа от выплаты выкупа. Компания утверждает, что продолжает работу над безопасным восстановлением инфраструктуры и анализирует обязательства по уведомлению пострадавших сторон.

Artivion подчеркнула, что инцидент не окажет значительного влияния на её финансовые результаты. Согласно отчёту за третий квартал, выручка Artivion составила $95,8 млн, а годовой прогноз достигает $396 млн. Тем не менее, инцидент поднимает вопросы о безопасности критически важных систем в здравоохранении.

Напомним, в своём недавнем отчёте Orange Cyberdefense отметило, что хакерские атаки становятся более циничными, они всё чаще выбирают целями больницы и малый бизнес. Исследователи назвали это своего рода «эрозией моральных ограничений» у хакеров.