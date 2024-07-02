Австралия дала интернет-компаниям 6 месяцев на разработку кодекса безопасности детей

Комиссар по электронной безопасности Австралии Джули Инман Грант направила представителям онлайн-индустрии требование о разработке детального плана по защите несовершеннолетних от просмотра неприемлемого контента — в основном порнографического, но в том числе также призывающего к самоубийствам и расстройству пищевого поведения.



Интернет-сервисам необходимо будет установить стандарты, с помощью которых будет происходить проверка, подходит тот или иной контент для несовершеннолетних или нет. В его разработке обязаны принять участие магазины приложений, веб-сайты (в том числе порнографической направленности, а также платформы для знакомств), соцсети, чат-сервисы и многопользовательские игровые платформы.



По словам Джули Инман Грант, подверженность детей воздействию жёсткого контента, в том числе порнографического, является серьёзной проблемой для многих родителей и опекунов, но при этом полностью всё бремя контроля нельзя перекладывать только на них:

«Нам также нужно, чтобы [интернет-]индустрия сыграла свою роль, установив некоторые эффективные барьеры».

Требование начинает второй этап задействования отраслевых кодексов, контролируемых регулятором, который ранее одобрил кодексы, регулирующие то, как интернет-компании предотвращают распространение терроризма или контента, связанного с сексуальной эксплуатацией детей.



Предусмотренные кодексом меры, защищающие детей от порнографии, могут включать проверку возраста, родительский контроль по умолчанию и программное обеспечение, которое стирает или фильтрует нежелательный сексуальный контент, заявил регулятор.



В комментариях Reuters представителя Google, Facebook и Instagram заявили о намерении конструктивно сотрудничать с властями Австралии.



Представитель DIGI, отраслевой организации, членами которой являются большинство крупных интернет-компаний и которая работала над первым раундом кодексов, заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с правительством и комиссаром по электронной безопасности.