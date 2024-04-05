BigTech объединился в консорциум из-за влияния ИИ на рабочие места

Крупнейшие технологические компании мира, в числе которых Cisco, Google, IBM, Microsoft, Intel и SAP, объединились для создания консорциума, целью которого является изучение влияния искусственного интеллекта (ИИ) на рабочие места в сфере ИКТ. В рамках этой инициативы также будут участвовать советники из Американской Федерации Труда, DigitalEurope и Khan Academy.

Согласно совместному заявлению для СМИ, члены консорциума входят в число ведущих технологических компаний, которые внедряют новейшие разработки в области искусственного интеллекта и «понимают текущее и грядущее влияние искусственного интеллекта на рабочую силу». Консорциум позволит им «объединять идеи, рекомендовать планы действий и активировать результаты в своих соответствующих широких сферах влияния».

BigTech-компании задались целью исследовать воздействие ИИ на 56 профессий в сфере ИКТ, которые могут быть автоматизированы в первую очередь. По оценкам IBM, эти роли включают 80% из ТОП-45 наименований в сфере ИКТ. В основе работы группы лежит идея о том, что ИИ способен заменить до 30% задач, которые не предусматривают прямое взаимодействие с клиентами.

В ответ на эти вызовы консорциум планирует рекомендовать и поддерживать программы обучения для студентов, желающих сменить профессию, и действующих IT-специалистов, чтобы подготовить их к переходу на должности, которые ИИ освоить не в состоянии.

Инициатива нашла поддержку со стороны администрации президента США. Министр торговли США Джина Раймондо выразила признательность участникам консорциума за усилия в преодолении новых потребностей рабочей силы на фоне быстрого развития ИИ, подчеркнув взаимосвязь экономической и национальной безопасности.

На фоне обсуждения позитивного влияния ИИ на производительность труда, как в случае с продуктами Microsoft Copilot для Office 365, Google Gemini для Workspaces и SAP Coding Assistant, особое внимание уделяется потенциалу ИИ к сокращению численности персонала, что подчёркивает значимость программ переобучения.

Согласно планам консорциума, за следующие 10 лет планируется переобучить и помочь с переходом на новые должности более чем 95 миллионов IT-специалистов. Многие из них найдут применение в ролях инженеров по созданию запросов для ИИ, несмотря на то, что, как выявили исследования, ИИ может эффективнее справляться с подобными задачами самостоятельно.