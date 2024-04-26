Федеральная комиссия по связи США вернула сетевой нейтралитет

Федеральная комиссия по связи (FCC) США проголосовала за восстановление сетевого нейтралитета.

«Это возобновляет национальный стандарт открытого Интернета по защите потребителей, отстаиванию национальной и общественной безопасности», — пишет ведомство в Twitter (X).

Today we voted to restore Net Neutrality. This reestablishes a national open internet standard to protect consumers, defend national security, and advance public safety. https://t.co/moRpznTDEd — The FCC (@FCC) April 25, 2024

Таким образом, США вернулись осуществлению норм, принятых приказом комиссии в 2015 году при администрации президента Барака Обамы и отменённых ею же в 2017 году при Дональде Трампе.



Отмечается, что принято решение было с разделением голосов 3 к двум по партийным линиям: члены Демократической партии высказались за, а республиканцы выступили против.



Сетевой нейтралитет фактически требует, чтобы поставщики интернет-услуг относились ко всему трафику одинаково, избегая любых попыток отдавать предпочтение деловым партнёрам или мешать конкурентам.

Восстановление сетевого нейтралитета даст FCC полномочия предотвращать блокировки и ограничение определённых ресурсов, а также даст агентству и властям штатов право регулировать тарифы. Противники принципа называют это «незаконным захватом власти» и опасаются, что принцип «подвергнет индустрию широкополосной связи репрессивному режиму регулирования». Объединение USTelecom, в состав которого входят AT&T, Verizon и другие крупные провайдеры, называет принцип сетевого нейтралитета «совершенно контрпродуктивным, ненужным, отвлекающим внимание от регулирования и направленным против потребителей».

С другой стороны Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии США, куда входят такие крупные IT-компании, как Amazon, Apple, Alphabet и Meta Platforms, поддерживает восстановление сетевого нейтралитета, подчёркивая важность сохранения открытого доступа в Сеть.

В ответ на аргументы противников приказа об опасности жёсткого регулирования и вреде сетевого нейтралитета для инноваций Джессика Розенворсель, глава FCC, указала, что комиссия уже пользуется рядом полномочий, не применяя при этом «драконовских ограничений».

«Я думаю, что в условиях современной цифровой экономики у нас должна быть политика сетевого нейтралитета, а у национального эксперта по коммуникациям — возможность действовать, когда дело доходит до доступа к широкополосной связи», — заявила она.