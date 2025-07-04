Пользователи снова массово жалуются на сбои в работе операторов связи

Пользователи сообщили о сбоях в работе операторов МТС и МГТС, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.



На Downdetector к 15:10 мск за час поступило 5829 жалоб на работу МТС и 4028 — на МГТС. В обоих случаях большая часть жалоб поступает из Москвы. В основном абоненты жалуются на общий сбой. Корреспондент Forbes также сообщил о сбое в работе проводного МТС. На сервис Сбой.рф за сутки поступило свыше 6300 жалоб на работу МГТС и более 2400 на работу МТС.



Судя по сайту, жалобы поступают также на работу других операторов, включая T2 — 2,8 тыс. обращений, «Билайн» — 2,4 тыс., «МегаФон» — 2,1 тысячи. Клиенты операторов массово жалуются на отсутствие мобильного и домашнего интернета. При этом некоторые сервисы и приложения, в том числе «Телеграм» или «Яндекс.Музыка», работают без нареканий.



По данным ряда СМИ, жалобы также поступали на «Ростелеком», в работе которого за последние 14 дней никаких проблем не было.



В последний раз сбои в работе операторов связи фиксировались в начале января. Так, 6 января россияне массово жаловались на работу мобильных операторов МТС, «МегаФон», T2. Кроме того, неполадки также отмечали в работе как отечественных, так и зарубежных сервисов (Rutube, YouTube, Google, «Яндекс»).

Как ранее уже писала «Роскомсвобода», шатдауны становятся всё более распространённым и даже почти привычным явлением в самых разных регионах России. Вот буквально недавно без мобильного интернета оказались Омск, Ростов, Краснодар, Ульяновская область и Республика Татарстан, а жители Нижнего Новгорода даже решили создать карту, где ловит сеть.

Власти объясняют введение такого рода ограничений соображениями безопасности.