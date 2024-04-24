Байден подписал закон о продаже или запрете TikTok

Президент Джо Байден подписал пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который, кроме всего прочего, включает норму о запрете TikTok, если китайская материнская компания ByteDance не сможет продать приложение в течение года.

«Законопроект о запрете продажи или запрете теперь является законом, что даёт возможность ByteDance сделать свой ход, — поясняет профильное издание The Verge. — У компании есть первые девять месяцев на то, чтобы разобраться в сделке, хотя президент может продлить этот срок еще на три месяца, если увидит прогресс».

Законодатели и представители разведки США обеспокоены, что TikTok, управляемый китайской компанией, может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы. В основном это связано с принятым в КНР законом о национальной безопасности, благодаря которому власти страны могут обязать компании передать им внутреннюю информацию.

Также члены конгресса США опасаются, что Пекин может использовать TikTok для вмешательства в выборы и в целях пропаганды.

Сама ByteDance утверждает, что не хранит информацию из США в Китае. Компания уже пообещала оспорить решение американских сенаторов в суде.

Как отмечает Bloomberg, Пекин вряд ли разрешит продажу TikTok. По словам источника агентства, руководство Китая не хочет, чтобы ценные алгоритмы сервиса и его данные попали в руки американцев.