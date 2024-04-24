English Русский
News
24 April 2024

Байден подписал закон о продаже или запрете TikTok

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Если в течение года китайская материнская компания ByteDance не продаст популярную соцсеть, на территории США она окажется запрещена. Власти объясняют эти меры тем, что TikTok может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Президент Джо Байден подписал пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который, кроме всего прочего, включает норму о запрете TikTok, если китайская материнская компания ByteDance не сможет продать приложение в течение года.

«Законопроект о запрете продажи или запрете теперь является законом, что даёт возможность ByteDance сделать свой ход, — поясняет профильное издание The Verge. — У компании есть первые девять месяцев на то, чтобы разобраться в сделке, хотя президент может продлить этот срок еще на три месяца, если увидит прогресс».

Законодатели и представители разведки США обеспокоены, что TikTok, управляемый китайской компанией, может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы. В основном это связано с принятым в КНР законом о национальной безопасности, благодаря которому власти страны могут обязать компании передать им внутреннюю информацию.

Также члены конгресса США опасаются, что Пекин может использовать TikTok для вмешательства в выборы и в целях пропаганды.

Сама ByteDance утверждает, что не хранит информацию из США в Китае. Компания уже пообещала оспорить решение американских сенаторов в суде.

Как отмечает Bloomberg, Пекин вряд ли разрешит продажу TikTok. По словам источника агентства, руководство Китая не хочет, чтобы ценные алгоритмы сервиса и его данные попали в руки американцев.

соцсети TikTok персональные данные блокировка мессенджеры Китай приложения США Джо Байден

Similar articles

Mozilla: приложения для знакомств плохо соблюдают правила конфиденциальности
В Госдуме предложили упростить отзыв согласия на обработку персданных
TikTok назвал попирающим свободу слова законопроект о своём запрете в США
Систему «Антифрод» применят в мессенджерах
Бизнес не желает бесплатно отдавать государству персданные клиентов
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт