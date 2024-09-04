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4 September 2024

Мошенничество через биткоин-банкоматы достигло рекордных масштабов, — FTC

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Согласно данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), используя анонимность и скорость транзакций в криптовалютах, злоумышленники манипулируют жертвами, заставляя их переводить средства на свои счета через такие банкоматы.
Фото: stockphoto-graf/ShutterStock

В последние годы биткоин-банкоматы стали новым полем для деятельности мошенников, утверждает FTC. По данным ведмства, количество мошенничеств, связанных с биткоин-банкоматами, с 2020 года увеличилось в десять раз. Только за первую половину 2024 года потребители потеряли более 66 миллионов долларов из-за таких схем, что свидетельствует о растущей угрозе в мире криптовалют.

Биткоин-банкоматы, изначально созданные для упрощения доступа к цифровым валютам, оказались в центре внимания киберпреступников. Используя анонимность и скорость транзакций в криптовалютах, злоумышленники манипулируют жертвами, заставляя их переводить средства на свои счета через эти банкоматы.

Часто мошенники прибегают к таким методам, как поддельные телефонные звонки, сообщения или предупреждения о безопасности. Они убеждают людей в необходимости защиты их средств и предлагают внести деньги в биткоин-банкомат, сканируя при этом предоставленный QR-код. Таким образом, средства моментально зачисляются на кошельки преступников.

По данным FTC, основная цель мошенников — пожилые люди, которые в три раза чаще становятся жертвами этих схем. В 2023 году, по оценкам комиссии, потери от таких преступлений превысили 110 миллионов долларов, что подчёркивает масштаб проблемы и необходимость принятия мер для защиты потребителей.

В свете этой проблемы представители индустрии криптовалют также пытаются предупредить и защитить своих пользователей. Представитель Bitcoin Depot, одной из ведущих компаний по установке биткоин-банкоматов, отметил, что компания размещает предупреждения о возможных мошенничествах на своих терминалах и добавляет соответствующие инструкции на экранах устройств. Это стандартная практика для всех законопослушных операторов биткоин-банкоматов.

Федеральная торговая комиссия США напоминает потребителям, что никакая легальная организация или компания не будет требовать оплату через биткоин-банкоматы. Более того, представители Bitcoin Depot настоятельно рекомендуют не отправлять биткоины или другие криптовалюты на неизвестные цифровые кошельки или людям, с которыми пользователи лично не знакомы.

В дополнение к этому, в Калифорнии началась работа над регулированием биткоин-банкоматов, чтобы сделать их функционирование более безопасным и контролируемым. На местном уровне обсуждаются меры, которые могли бы сделать биткоин-банкоматы более похожими на банки с точки зрения регулирования. Однако, как отмечают эксперты, эти инициативы могут встретить правовые препятствия, что усложнит их внедрение.

С увеличением числа мошенничеств и отсутствием чётких правил по использованию биткоин-банкоматов становится очевидной необходимость ужесточения мер безопасности и усиленного контроля за деятельностью этих устройств, считают власти США. Финансовые и криптовалютные компании, совместно с регулирующими органами, должны разработать эффективные стратегии для борьбы с такими угрозами и защиты интересов пользователей.

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