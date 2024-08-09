Россияне Signal'ят о новой блокировке

В работе мессенджера Signal в России наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервисов Downradar и «Сбой.рф».

Некоторые пользователи сообщают, что восстановить доступ к мессенджеру не получается даже с использованием VPN.

Больше всего жалоб регистрируют в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области. При этом IT-эксперт Михаил Климарёв зафиксировал блокировку мессенджера ещё 8 августа. Официально о каких-либо действиях в отношении Signal российские власти не сообщали.

Сбой ли это в работе самого мессенджера или правда происходит блокировка, пока сказать сложно, но в свете событий вокруг YouTube многие пользователи склоняются к тому, что не без участия российских властей.

«Как и любой другой централизованный мессенджер, для которого Россия — не основная целевая аудитория, блокировка Signal может произойти легко (без внесения им кучи специальных правок в инфраструктуру и клиентские приложения, как это делал Telegram)», — считает технический специалист «Роскомсвободы».

Signal — приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется разработанный Open Whisper Systems протокол сквозного шифрования Signal Protocol.

UPD: Мессенждер Signal заблокирован Роскомнадзором.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — утверждают в ведомстве.