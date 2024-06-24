Звонки не подключенных к «Антифроду» операторов будут блокироваться

Операторов связи обязали блокировать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод»: то есть абонент оператора, который не подключен к этой системе, не сможет дозвониться до других абонентов. Об этом рассказал гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский, выступая в пятницу на Night Telecom Forum.
Как пояснил Капитанский в разговоре с корреспондентом РБК, речь идет о новых методических рекомендациях, которые несколько недель назад ГРЧЦ разослал всем компаниям связи:
«Согласно им, компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к «Антифроду». Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше».
В частности, это уже сделали крупнейшие операторы мобильной связи. По его оценке, из существующих в России примерно 2 тыс. операторов не подключены к «Антифроду» немного больше половины, в основном небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией (АТС). «Логичнее было бы продлить сроки подключения к «Антифроду» таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей, ведь страдают их абоненты», — говорит Капитанский.
Представитель Роскомнадзора подтвердил, что они обновили методические рекомендации для операторов связи. «Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — отметил представитель РКН.
По его словам, к «Антифроду» сейчас подключены более 95% операторов, обязанных использовать систему для верификации вызовов. Их общая номерная емкость составляет 97,48%. «Если срок подключения оператора к системе еще не наступил, вызовы от него «Антифрод» не блокирует», — подчеркнул он.
Представители МТС, «МегаФона» и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) говорят, что получили методические рекомендации от ГРЧЦ и что выполняют их.
Список не подключенных к системе операторов пока неизвестен, но на форуме представитель оператора «Газпром Телеком» публично пожаловался на подобные блокировки:
«Мы получили большую проблему: мы только пытаемся тестировать программное обеспечение [для подключения к «Антифроду»], а телефонные звонки наших клиентов уже не проводят в сети соседних операторов, их блокируют».
«Мы не маленький оператор, но у нас есть формирование бюджета, [процедура] закупок, мы не можем взять и за полмесяца внедрить новую систему для всех телефонных станций по всей России, у нас как минимум год будет проходить закупка по инвестпрограмме», — сказал он в рамках одной из сессий, отметив, что для MVNO (виртуальный оператор мобильной связи) «Газпром Телекома» подключение к «Антифроду» действует через «МегаФон», на сети которого работает этот проект, но для фиксированной связи такое подключение пока не реализовано.
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