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2 February 2024

Microsoft, Mozilla, Google улучшат браузеры в рамках Interop 2024

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Компании хотят добиться того, чтобы любая технология во всех браузерах работала одинаково.
Источник: Microsoft

Microsoft совместно с Apple, Google, Mozilla и другими компаниями запустила проект Interop 2024. Он станет продолжением инициативы по улучшению браузеров и обеспечению единообразного взаимодействия пользователей со всеми платформами. Участники хотят добиться того, чтобы любая технология во всех браузерах работала одинаково.

«Сначала в рамках проекта Compat 2021, а затем в рамках Interop 2022 и Interop 2023 инициатива привела к ряду улучшений веб-платформ. В этом году мы снова работаем над новым набором функций и исправлений совместимости, которые помогут вам в решении повседневных задач веб-разработки», — говорится в блоге Microsoft.

Interop 2024 сосредоточится на нескольких областях, таких как макеты, архитектура CSS, элементы HTML и т.п. Кроме этого, планируется улучшить специальные возможности, пользовательские свойства, размер шрифта, события указателя, стиль полосы прокрутки и направленность текста.

Компании уже опубликовали план того, что будет реализовано в 2024 году. Проверить оценки каждого из основных браузеров в тестах проекта можно тут.

Google Microsoft Apple Mozilla браузеры Interop Interop 2024

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