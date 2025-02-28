На «Госуслугах» появятся цифровые портфолио обучающихся

В России создается «Цифровое портфолио обучающегося» — сервис, который позволит собирать и использовать данные об образовании, достижениях и навыках школьников. Об этом рассказал РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего в правительстве цифровизацию.



Сервис планируют запустить в третьем квартале 2025 года. Туда войдут сведения об образовании (аттестаты, дипломы), результатах ЕГЭ, олимпиадах, знаках ГТО, дополнительном обучении и профориентации. Данные будут поступать из государственных и муниципальных учреждений, но рассматривается возможность интеграции с частными организациями.



Вице-премьер Григоренко отметил, что единая платформа поможет формировать индивидуальные рекомендации, а учащиеся смогут самостоятельно управлять своим профилем. Например, если у ребенка есть успехи в футболе, система предложит спортивные лагеря с соответствующей программой.



Заполнение портфолио останется добровольным. Данные не планируется хранить на «Госуслугах», — они будут загружаться из региональных информационных систем в режиме реального времени. Разработкой платформы занимается Министерство просвещения, а концепция сервиса была утверждена в начале февраля.



В будущем портфолио может быть расширено до «Единого профиля молодого человека». Этот сервис охватит граждан до 35 лет, включая информацию о трудоустройстве. Профиль будет формироваться автоматически при первом обращении за образовательными и профессиональными услугами (подача заявления на зачисление в детский сад, поступление в вуз и т.д.).



Государство рассматривает возможность использования цифрового профиля для проактивного подбора вакансий в зависимости от зафиксированных в нём компетенций и достижений.



Есть опасения, что цифровое портфолио в перспективе может стать обязательным. Особенно с учётом того, что это предполагалось в 2021 году.

Также, по мнению руководителя движения «Родители Москвы» Илоны Меньковой, сбор данных о достижениях учащихся может негативно сказаться на их будущем трудоустройстве. Она отмечает, что алгоритмы могут назначать образовательные траектории, которые ограничат возможности некоторых школьников.



Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков также выразил сомнения в эффективности инициативы. Он опасается, что заполнение портфолио ляжет на плечи учителей и приведет к дополнительной бюрократической нагрузке.





Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных», который включает цифровизацию образования, здравоохранения и государственных услуг. Одним из направлений является создание цифровых платформ, таких как «Моя школа» и «Университет», для автоматизации процессов в социальной сфере.



Власти уверяют, что цифровизация позволит сделать образование более адресным и эффективным. Однако критики предупреждают о возможных рисках чрезмерного контроля и влияния алгоритмов на образовательные и карьерные перспективы молодежи.