Законность операций с цифровым рублём проконтролирует Центробанк

В Госдуму внесён законопроект №576830-8, регламентирующий борьбу с отмыванием средств (ПОД/ФТ) по операциям с цифровыми рублями. Как говорится в пояснительной записке, «основной „противолегализационный“ функционал будет возложен на оператора платформы (Банк России)». Это значит, что регулятор назначает должностное лицо, отвечающее за реализацию политики борьбы с отмыванием при операциях с цифровыми рублями, проверяет открывающих цифровые счета компании и граждан на вероятность реализации рисков совершения ими подозрительных операций и так далее.



Центробанк будет обязан проводить оценку риска сомнительных транзакций клиентами цифрового рубля и относить каждого из пользователей, за исключением банков, к одной из трех групп риска.



У ЦБ будет право отказать клиенту в проведении операций с цифровым рублем, если возникнет подозрение в попытке отмыть средства или финансировать экстремистски-террористические организации. Банк России будет обязан информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю. Перечень операций будет определяться соглашением между ЦБ и Росфинмониторингом.



В проекте закона установлен порядок обжалования отказа в доступе к платформе цифрового рубля или проведении операции. Если пользователь платформы получает через банк отказ, он может предоставить регулятору документы, которые подтвердят отсутствие оснований для отказа. ЦБ будет обязан рассмотреть предоставленную информацию не позднее чем за семь рабочих дней. А затем сообщить через банк об устранении оснований для отказа или о невозможности устранения. Если пользователь получит повторный отказ, то сможет обратиться с заявлением в межведомственную комиссию. В случае принятия комиссией решения об отсутствии оснований для отказа, Банк России обязан его исполнить.



Банки, согласно документу, будут выступать не только посредниками в операциях с цифровыми рублями, но они обязаны будут идентифицировать клиентов-пользователей платформы, а также передавать их идентификационные данные оператору платформы.



Законопроект предусматривает и новый вид обязательного контроля для банков-участников платформы цифрового рубля, обусловленный совершением операций по зачислению и списанию денежных средств на счет и со счета цифрового рубля и соответственно списанием и зачислением указанных средств с банковского счета или электронного кошелька клиента.



В ЦБ подтвердили «Ъ», что должны будут выполнять процедуры в части ПОД/ФТ в отношении операций на платформе цифрового рубля: «Мы планируем максимально автоматизировать эти процессы и использовать искусственный интеллект».



Но участники рынка опасаются, что регулятор постарается перенести большую часть операций по ПОД/ФТ с цифровыми рублями на кредитные организации. «ЦБ придется создать дополнительную структуру, численность которой пока сложно оценить, но на первом этапе это не требует огромного штата, пока все идет в пилоте»,— считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что законопроект уже предполагает для банков «достаточно обширные обязанности по направлению информации в ЦБ, в том числе в ответ на запросы».



По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктора Достова, ряд функций, например первичную идентификацию клиента, ЦБ точно передаст коммерческим банкам, однако, в соответствии с базовыми принципами FATF, финальная ответственность все равно лежит на операторе.



С ним согласен глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров: «Проект цифрового рубля позволит мегарегулятору частично погрузиться в операционную деятельность поднадзорных и на собственном опыте оценить все прелести ПОД/ФТ».