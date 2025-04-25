ЦБ создаст комиссию по расследованию вреда от ИИ в рамках экспериментальных режимов

Банк России опубликовал проект указания, регулирующего порядок формирования комиссии по расследованию случаев причинения вреда жизни, здоровью или имуществу при использовании искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) на финансовом рынке.



Если в результате использования ИИ в рамках таких экспериментов был причинён вред человеку или организации, будет созываться спецкомиссия. В её состав войдут представители Банка России, а также эксперты, страховщики и участники отрасли, не заинтересованные в конкретном кейсе.



Процедура запуска комиссии предусматривает несколько сценариев: сигнал может поступить от самого участника ЭПР, от гражданина, компании, контрольного органа или по результатам мониторинга. После подтверждения факта вреда Центробанк в течение пяти дней формирует комиссию.



Комиссия запрашивает информацию о масштабах и характере вреда, технических сбоях, действиях ответственных лиц, а также о масштабах и характере вреда, технических сбоях, действиях ответственных лиц, а также о принятых или необходимых мерах по устранению последствий. Особое внимание уделяется оценке риска повторения инцидента и необходимости корректировки самого экспериментального режима.



Заседания комиссии могут проходить очно или дистанционно, но при этом должны соблюдаться строгие регламенты, включая обязательное уведомление участников, ведение протокола и соблюдение кворума. Решения принимаются простым большинством, а при равенстве голосов решающим становится голос председателя.



По результатам заседания формируется заключение, содержащее выводы о причинённом вреде, его причинах и необходимых мерах. Оно подписывается и публикуется на сайте Центробанка, а также направляется участнику, в связи с действиями которого произошёл инцидент.



Комиссия может принять решение не только о корректировке ЭПР, но и о приостановке статуса участника эксперимента. Такая мера рассматривается, если вред был серьёзным или повторным, а система управления рисками у субъекта оказалась неэффективной.



Документ основан на положениях закона № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 30 апреля 2025 г.