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7 March 2024

Китай усиленно избавляется от американских технологий в госсекторе

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Правительство страны выпустило секретную директиву в рамках кампании по «удалению Америки», которая должна завершиться к 2027 году.

The Wall Street Journal сообщает, что правительство Китая выпустило секретную директиву, получившую название «Документ 79», которая предписывает госкомпаниям полностью заменить зарубежное программное обеспечение на китайское.

Директива была выпущена Комиссией по надзору за государственными активами и управлению ими и Госсоветом КНР в сентябре 2022 года. Она расширяет кампанию по вытеснению американских технологий, которую некоторые называют «Удалить А», что означает «Удалить Америку».

«Документ 79» был настолько секретным, что высокопоставленным чиновникам и руководителям лишь показывали приказ и не разрешали делать копии, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

Компаниям предписано отчитываться о прогрессе в импортозамещении ежеквартально, а добиться полной замены иностранного ПО на китайское необходимо к 2027 году.

Как отмечает издание, директива стала реакцией Китая на санкции США, которые начали существенно сказываться на поставках микрочипов и оборудования в КНР. Согласно документам о закупках, которые оказались в распоряжении WSJ, государственные компании существенно увеличили закупки отечественной продукции. Покупателями выступали банки, брокерские конторы и государственные организации, такие как почта.

импортозамещение Китай США санкции технологии

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Время менять копирайт UniSender