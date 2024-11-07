Использование Cloudflare назвали «нарушением российского законодательства»

ЦМУ ССОП рекомендовал российским пользователям отказаться от CDN-сервиса американской компании CloudFlare:

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология – средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации.

Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).



Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак».

«В частности, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). За время ее работы (с марта 2024 года) отражено более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны», — советует ЦМУ ССОП.

Напомним, запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок вступил в силу в России в марте текущего года. IT-эксперт и исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв прогнозирует теперь полную блокировку Cloudflare в России.

Представитель одного из провайдеров прокомментировал «Роскомсвободе» рекомендации ЦМУ ССОП:

«TLS ECH (Encrypted Client Hello) — это первое сообщение при установке TLS-соединения. Причём тут Роскомнадзор и блокировки, не понимаю. Надо осознавать, что это шифрование, к обходу блокировок оно не имеет вообще никакого отношения, как в принципе и VPN, который так же является и шифрованием важного трафика, и возможностью сотрудникам или сервисам работать вне офисов. И шифрование — это база уже много лет».

«Шифрование не придумано для обхода блокировок! Всё это сродни тому, когда пилишь сук, на котором сидишь — хотя бы потому, что именно из-за всех этих блокировок много чего может "слететь" в совершенно неожиданных местах».