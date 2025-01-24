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24 January 2025

Утверждён стандарт связи для российских силовиков

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Эти стандарты разрабатывались при участии силовых ведомств, РЖД, «Газпрома», НИЦ Телеком и других крупных компаний.
Фото: Canva

С 1 февраля в России начнут действовать новые отечественные стандарты профессиональной подвижной (то есть мобильной) радиосвязи. Об этом РБК рассказал представитель НИЦ Телеком (бывший НИИР; один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники). Эта организация при участии ряда силовых ведомств, РЖД, «Газпрома» и других крупных компаний, российских разработчиков средств цифровой профессиональной подвижной радиосвязи занималась разработкой новых стандартов.

Новые правила касаются связи по рациям и другим подобным устройствам, рассказал представитель НИЦ. Такую связь, по его словам, используют силовые структуры, промышленные, топливно-энергетические, транспортные компании, а также службы скорой помощи и аварийный службы. Группу новых стандартов связи в конце декабря 2024 года утвердил Росстандарт.

Представитель НИЦ Телеком отметил, что по действующему законодательству национальные стандарты носят рекомендательный характер. При этом, добавил он, «рассматривается возможность введения ряда мер», стимулирующих пользователей переходить на средства связи, соответствующие новым стандартам.

Собеседник издания рассказал, что сейчас в России используются разные стандарты мобильной связи, в том числе DMR, APCO 25, IDAS/NXDN, dPMR. Большинство сетей построено на иностранном оборудовании по стандарту DMR, что вызывает несовместимость между аппаратурой разных производителей.

Он подчеркнул, что новый российский стандарт разработан на базе DMR с доработками для решения проблемы несовместимости. В него включены отечественный алгоритм аутентификации и маскирования информации, требования СОРМ, а также возможности для доработки программного обеспечения под пользователей.

силовики мобильная связь

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