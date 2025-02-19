В России будет установлен особый режим обработки персданных силовиков

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон о порядке обработки персданных сотрудников спецслужб. Законопроект №416441-8 был внесён правительством РФ в августе 2023 года.



Особый режим обработки персданных сотрудников силовых органов будет закреплен в профильных законах, при этом из общих норм, регулируемых ФЗ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», их исключат.



Как поясняет в своём Telegram депутат Антон Немкин:

«Поправками также предлагается закрепить обязанность операторов обрабатывать их данные с учетом требований, установленных этими федеральными законами».

Согласно принятому документу, под особый режим обработки персданных попадут данные отрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), МВД, а также лиц, подлежащих государственной защите.



Данным ведомствам дадут доступ к системам, в которых содержатся персональные данные об их сотрудниках. При этом руководители каждого ведомства будут определять перечень должностных лиц с доступом к персональным данным сотрудников. Лица, которые получат право обрабатывать такие данные, будут нести ответственность за их неправомерное использование или утрату.



«Перечень должностных лиц, которые будут иметь доступ к таким сведениям также будет устанавливаться отдельно», — отмечает Немкин.



Также устанавливается, что при сборе персональных данных не допускаются запись и хранение персональных данных с использованием баз данных, находящихся за пределами России.



Новые нормы вступают в силу с 1 июля текущего года.