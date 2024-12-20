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20 December 2024

Хакеры украли криптовалюту на 2,2 млрд долларов

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Правда, 2021 и 2022 были для них «успешнее», когда было похищено соответственно $3,3 и $3,7 миллиардов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

За 2024 год хакеры украли в результате взломов онлайн-платформ и блокчейн-проектов криптовалюты на общую сумму $2,2 млрд. Такие данные представила аналитическая компания Chainalysis. Украденные таким образом суммы выросли на 21% в сравнении с прошлым годом.

При этом они существенно меньше рекордного показателя 2022 года — тогда хакеры украли криптовалюты на сумму $3,7 млрд. В 2021 году им удалось похитить $3,3 миллиарда.

Число крупных краж такого рода выросло в сравнении с 2023 годом на 7,4%, составив 303 случая.

Авторы отчета отмечают, что в первом полугодии суммы, украденные хакерами, выросли почти вдвое (на 84%), составив $1,6 млрд. Однако во втором полугодии количество краж и украденные суммы оказались существенно меньше. Chainalysis отмечает существенный рост активности северокорейских хакеров: по оценке аналитиков компании, они украли $1,3 млрд (рост на 102%) в ходе 47 атак. Тем самым на них приходится 61% всех украденных за год криптовалют.

 

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