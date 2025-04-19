Internet Archive под ударом: начат сбор подписей в его защиту

Проект Internet Archive, включающий знаменитую «машину времени» Wayback Machine и крупнейшую коллекцию оцифрованных медиа, запустил петицию с призывом отозвать иск на 700 миллионов долларов, поданный рядом крупных звукозаписывающих компаний.
В первую же ночь документ на платформе Change.org собрал более 17 тысяч подписей, а сейчас их количество уже перевалило за 26 тысяч.
Иск подан представителями нескольких лейблов, входящих в Ассоциацию звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), включая UMG, Sony Music и Arista. Поводом стал проект по сохранению старинных грампластинок – Great 78 Project, в рамках которого архив оцифровывает уязвимые записи 78 оборотов в минуту, чтобы сохранить культурное наследие джаза, блюза, госпела и фолка.
В петиции подчеркивается, что проблема выходит далеко за рамки музыкальных прав: «Этот иск — угроза самому существованию Internet Archive, включая Wayback Machine — важнейшему публичному сервису, который ежедневно используют журналисты, исследователи, юристы и обычные пользователи для проверки источников и сохранения цифровых следов».
Как справедливо отметил Telegram-канал «Национальный цифровой архив»:
«Коллекции Интернет архива бесценны — это сайты, видео, аудио, книги, данные и многое другое. Потерять его будет большой катастрофой».
«Роскомсвобода» выражает Архиву Интернета свою солидарность и поддержку как одному из самых ярких и эффективных проектов по сохранению цифровых знаний.
Призываем всех своих подписчиков и партнёров присоединиться к петиции.
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