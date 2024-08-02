Suno и Udio — правообладателям: копирайтом защищена музыка, но не её стили

Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) подала иски против компаний Suno и Udio, разрабатывающих музыкальные генераторы на базе искусственного интеллекта (ИИ). В заявлениях говорится, что эти AI-компании использовали защищённые авторским правом музыкальные произведения для обучения своих моделей, что является нарушением законодательства.



Иски были поданы 24 июня 2024 года, причём Unchartered Labs, владеющая Udio, оказалась в суде Южного округа Нью-Йорка, а Suno, Inc. — в суде Массачусетса. Основные истцы, включая UMG Recordings, Capitol Records, Sony Music Entertainment, Atlantic Records и Warner Records, утверждают, что Udio и Suno копировали огромные массивы популярных музыкальных произведений и использовали их для создания моделей, генерирующих музыку, имитирующую звучание человеческих записей.



По мнению звукозаписывающих компаний, действия Suno и Udio угрожают заменить оригинальные произведения, что подрывает саму сущность защиты авторских прав. Истцы также заявляют, что использование произведений без разрешения не может быть оправдано ссылками на «добросовестное использование» (fair use).



Suno и Udio, представленные адвокатами из Latham & Watkins LLP, ответили на обвинения с достаточной уверенностью. Они утверждают, что их платформы созданы для создания оригинальной музыки, которая ранее не существовала. Компании подчеркивают, что их системы анализа не сохраняют фрагменты музыкальных записей, а лишь извлекают информацию о стилях и жанрах, и это не является нарушением авторских прав.



В ответах на иски Suno и Udio отмечают, что использование информации о музыкальных стилях не может быть ограничено авторским правом. Они приводят примеры из истории судебных разбирательств, где аналогичные случаи признаны допустимыми, такими как сканирование книг для создания поисковых систем или использование изображений для создания превью.



Suno и Udio подчеркивают, что их технологии трансформативны и направлены на создание новых произведений, а не на копирование существующих.



Таким образом, ИИ-компании ставят под сомнение претензии правообладателей, утверждая, что закон разрешает подобное использование. В то же время, RIAA утверждает, что подобные действия нарушают авторские права и представляют угрозу для музыкальной индустрии. Этот случай станет важным прецедентом в вопросе использования авторских прав в эпоху ИИ.