Созданные нейросетями песни хотят лишить монетизации в России

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ; лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Об этом пишет «Ъ» с отсылкой к недавно прошедшему заседанию екции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, где от НФМИ выступал Никита Данилов и обсуждался проект концепции регулирования ИИ до 2030 года. По его мнению, по существующему законодательству авторским правом может защищаться только произведение, созданное творческим трудом человека.

Профильная федерация оценивает годовые потери артистов и публичных личностей от несанкционированного использования их образов в 3,5 млрд рублей, заявил Данилов. По его словам, создатели нейрокаверов могут получать отчисления, а цифровые сервисы активно продвигают такие треки через рекомендации. В качестве примера он упомянул кавер на «Песенку крокодила Гены» в жанре металкор, опубликованный на одном из стриминговых сервисов.

Руководитель правового направления IP и IT «Яндекса» Сергей Калашников отметил, что ИИ — лишь инструмент, а российское законодательство уже признаёт охраноспособность объектов, созданных с творческим участием человека. Его поддержала Софья Фокина из Сбербанка, заявив, что ИИ помогает авторам выразить творческий замысел. Источник в стриминговом сервисе подчеркнул, что на текущем этапе ИИ выполняет роль инструмента, а человек остаётся фактическим создателем контента.

Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Екатерина Абашина добавила, что вопрос правового статуса нейрокаверов остаётся открытым. «Это новое исполнение, объект смежных прав, но при отсутствии исполнителя можно классифицировать их как производные фонограммы», — пояснила она. По её мнению, ИИ должен рассматриваться исключительно как инструмент, пусть и высокотехнологичный.

Многие зарубежные артисты также с недоверием относятся к использованию нейросетей в музыке, утверждая, что технологии лишают её человечности и угрожают авторским правам. В апреле 2024 года более 200 мировых звезд, включая Ники Минаж, Кэти Перри и Стиви Уандера, подписали открытое письмо, осуждая компании, обучающие ИИ на их песнях без разрешения. Среди крупных скандалов выделяется иск Universal Music к компании Anthropic, разработчику бота Claude. Лейбл обвинил стартап в незаконном использовании хитов для обучения, включая Sweet Home Alabama и Uptown Funk.



Другой случай — удаление шуточного трека с голосом Эминема, воспевающего любовь к кошкам, а также песни Heart on My Sleeve, созданной с помощью ИИ с голосами Drake и The Weeknd. За четыре дня она собрала 3,5 млн прослушиваний и принесла $16 тыс. автору, но была удалена. Эти иски показывают, как индустрия ищет баланс между развитием технологий и защитой творческого наследия.